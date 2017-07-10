Вильфредо Леон - самый высокооплачиваемый волейболист в мире

Доигровщик казанского «Зенита» кубинец Вильфредо Леон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых волейболистов мира. За сезон он заработал 1,4 млн долларов.
На втором месте - МВП «Финала шести» Мировой лиги-2017 француз Эрвин Нгапет из «Модены» (1,35 млн).
Третий в списке - поляк Бартош Курек из турецкого «Зираата» – 1,1 млн.
Также в десятку самых высокооплачиваемых волейболистов мира по итогам прошлого сезона вошли:
Также в десятку самых высокооплачиваемых волейболистов мира по итогам прошлого сезона вошли:
4. Робертлэнди Симон (Куба, «Сада Крузейро», Бразилия) - 967 тыс. долларов в год.
5. Дмитрий Мусэрский (Россия, «Белогорье», Россия) - 950 тыс.
6. Александар Атанасьевич (Сербия, «Перуджа», Италия) - 920 тыс.
7. Георг Грозер (Германия, «Локомотив Новосибирск», Россия) - 870 тыс.
8. Мэтью Андерсон (США, «Зенит Казань», Россия) - 850 тысяч).
9. Максим Михайлов (Россия, «Зенит Казань», Россия) - 714 тыс.
10. Иван Зайцев (Италия, «Перуджа», Италия) - 620 тыс.
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