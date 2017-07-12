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Почему не стоит обольщаться от побед сборных Украины в Евролиге

Обозреватель Sport.ua – о состоянии дел в украинском волейболе

  • 12.07.2017 13:08
  • 662 просмотров
  • 3 комментария
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cev.lu
© cev.lu

Совсем недавно две национальные сборные нашей страны — мужская и женская — преподнесли настоящий подарок любителям волейбола Украины. Впервые участвуя в Евролиге, они уверено вышли в финал и завоевали первые места. Сразу надо сказать, что честь и хвала игрокам и тренерам сборных, которые сумели добиться необходимого результата и привезли в Украину выигранные ими трофеи.

Но давайте все же будем реалистами и попробуем разобраться, насколько престижными на сегодня являются турниры под названием Евролига?

Итак, Евролига - это ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, а с 2009-го года соответственно для женских. Вначале в турнирах участвовали ведущие европейские сборные, которые успешно выступали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Но со временем у них появились новые  цели - Мировая лига у мужчин и Мировое Гран При у женщин - и постепенно многие волейбольные сборные Старого континента перебрались именно туда, игнорируя соревнования Евролиги.

Достаточно сказать, что в нынешнем сезоне в мужской Мировой лиге выступало 36 национальных сборных, из них 7 лучших команд (Франция, Россия, Сербия, Польша, Италия, Бельгия и Болгария) —  играли в первом дивизионе, еще 7 (Словения,  Голландия, Португалия, Словакия, Турция, Финляндия и Чехия) - во втором дивизионе и 6 сборных (Германия, Австрия, Греция, Испания, Черногория и Эстония) — в третьем.

Так что в Евролигу 2017 года заявились лишь 8 сборных - в первую группу Швеция, Македония, Азербайджан и Албания и во вторую - Украина, Дания, Венгрия и Израиль.

Всего сборная Украины провела 8 матчей. Из них 7 выиграла и один проиграла дома в Ивано-Франковске волейболистам Дании со счетом 0:3. Добавлю, что очень тяжелым получился полуфинальный матч со сборной Швеции, когда наши ребята только в пятом сете склонили чашу весов на свою сторону 18:16.

Аналогичная ситуация и с женщинами. В Мировом Гран При 2017 года выступает 32 сборные. Из них 13 европейских: первый дивизион —  6 (Сербия, Россия, Голландия, Италия, Турция, Бельгия), второй дивизион —  5 (Польша, Германия, Болгария, Чехия, Хорватия) и третий дивизион —  2 (Франция, Венгрия).

В нынешней женской Евролиге участвовали 12 сборных: первая группа (Финляндия, Беларусь, Албания Австрия), вторая группа (Украина, Франция, Черногория, Грузия) и третья группа (Испания, Словакия, Португалия, Швеция).Здесь волейболистки Украины провели 10 матчей, в которых одержали 9 побед. Единственное поражение они потерпели во второй полуфинальной игре в Испании —  2:3.    

     

Еще раз скажем спасибо нашим мужской и женской сборной за победу в Евролиге и теперь, по логике, они в следующем году должны подняться в Мировую лигу и Мировое Гран При. Вот только пока неизвестно, как будут выглядеть эти турниры из-за того, что  есть разные варианты сокращения состава участников.

А теперь о самом главном — насколько реально силен украинский волейбол, если не рассматривать победы в Евролиге? Увы, но оптимизма здесь совсем мало.

Буквально перед Евролигой нынешней весной наши сборные делали очередные попытки пробиться в финальную часть чемпионатов мира. Результат плачевный —  мы снова остались за бортом серьезного турнира чемпионата мира 2018 года. Мужчины в своей группе финишировали четвертыми, пропустив вперед сборные Франции, Германии и Турции. Женщины были третьими в группе после сборных Азербайджана и Голландии.

Кстати, после развала Советского Союза мужская сборная Украины только один раз участвовала в финальном турнире чемпионата мира в 1998 году, где заняла 10-е место. А женщины единственный раз выступали в финальной части чемпионата мира в 1994-м году, заняв 9 место.

В олимпийских играх мужская сборная Украины участия не принимала, а женская сборная выступала на Олимпиаде в 1996-м году, где заняла 11 место.

В чемпионатах Европы показатели наших сборных таковы. Мужчины участвовали в 4 финальных турнирах - 1993 год - 6 место, 1995 год - 5, 1997 - 7, 2005 - 12). Женщины выступали в 6 турнирах - (1993 год - 3 место, 1995 год - 7, 1997 - 7, 2001 - 4, 2003 - 9, 2011 - 15).

Что касается наших клубных команд, то единственный реальный успех в еврокубковых турнирах - это победа харьковского «Локомотива» в 2004 году в Кубке топ-команд. Более того, наши представители сейчас чаще отказываются от участия в турнирах из-за финансовых проблем, чем участвуют. До недавнего времени у мужчин постоянным и, в основном, единственным участником еврокубковых турниров был все тот же «Локомотив» из Харькова, но в прошлом году и у него начались серьезные проблемы с финансированием. Второй год подряд пытается показать себя в Европе львовский «Барком-Кажаны». Причем, в прошлом сезоне львовяне выступали в еврокубках не как победители или призеры чемпионата Украины, а как команда, занявшая 4 место.

У женщин такая же ситуация. С той лишь разницей, что здесь вообще у нас одна-единственная конкурентоспособная команда «Химик» (Южный). Уровень чемпиона Украины и у мужчин, и у женщин совсем невысокий. Все лучшие украинские волейболисты и волейболистки уже давно уехали за рубеж, часть из них приняли гражданство других стран и успешно играют в чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх.

Так что судите сами - стоит ли серьезно обольщаться от побед мужской и женской сборных Украины в  Евролиге? Если это шаг вперед и ситуация начнет меняться в лучшую сторону, то, конечно, это положительный момент. А если все останется по-прежнему, то… 

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Фото Confédération Européenne de Volleyball              

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    KuAD75
    KuAD75, 12.07.2017 13:27
    -2
    Детский сад, честное слово... Уже нормально порадоваться не умеем... Да, Евролига далеко не тот уровень который нужен. Но надо отмечать положительные моменты. Сборные первый раз за много лет провели полноценные сборы. Женщины, в борьбе за вторую путёвку, на тоненького в отборе проиграли голландкам. Любители волейбола знают силу этой команды. Мужчины уступили Франции и Германии - здесь я думаю всё понятно и туркам - единственная игра где сборную можно было критиковать. И это при всём при том, что создаётся новая команда. И главное на фоне регресса футбола и хоккея, волейбол демонстрирует позитивную динамику. А о Ю-21 почему ничего нет. Давайте быть объективными. В этом году и сборным и федерации надо сказать спасибо. Главное не останавливаться в развитии.
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    solova63
      solova63, 12.07.2017 13:38
    -2
    Все это и так было известно тем, кто хоть немного следит за волейболом.
    А тем кому пох, так им эта статья до фени. Зато ольгинцам - лишний повод покуражиться...
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    alvesh
    online
      alvesh, 12.07.2017 13:47
    +1
    solova63, 12.07.2017 13:38
    Все это и так было известно тем, кто хоть немного следит за волейболом.
    А тем кому пох, так им эта статья до фени. Зато ольгинцам - лишний повод покуражиться...
    Так что не нужно было писать статью о волейболе?
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