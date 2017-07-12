Почему не стоит обольщаться от побед сборных Украины в Евролиге

Совсем недавно две национальные сборные нашей страны — мужская и женская — преподнесли настоящий подарок любителям волейбола Украины. Впервые участвуя в Евролиге, они уверено вышли в финал и завоевали первые места. Сразу надо сказать, что честь и хвала игрокам и тренерам сборных, которые сумели добиться необходимого результата и привезли в Украину выигранные ими трофеи.

Но давайте все же будем реалистами и попробуем разобраться, насколько престижными на сегодня являются турниры под названием Евролига?

Итак, Евролига - это ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, а с 2009-го года соответственно для женских. Вначале в турнирах участвовали ведущие европейские сборные, которые успешно выступали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Но со временем у них появились новые цели - Мировая лига у мужчин и Мировое Гран При у женщин - и постепенно многие волейбольные сборные Старого континента перебрались именно туда, игнорируя соревнования Евролиги.

Достаточно сказать, что в нынешнем сезоне в мужской Мировой лиге выступало 36 национальных сборных, из них 7 лучших команд (Франция, Россия, Сербия, Польша, Италия, Бельгия и Болгария) — играли в первом дивизионе, еще 7 (Словения, Голландия, Португалия, Словакия, Турция, Финляндия и Чехия) - во втором дивизионе и 6 сборных (Германия, Австрия, Греция, Испания, Черногория и Эстония) — в третьем.

Так что в Евролигу 2017 года заявились лишь 8 сборных - в первую группу Швеция, Македония, Азербайджан и Албания и во вторую - Украина, Дания, Венгрия и Израиль.

Всего сборная Украины провела 8 матчей. Из них 7 выиграла и один проиграла дома в Ивано-Франковске волейболистам Дании со счетом 0:3. Добавлю, что очень тяжелым получился полуфинальный матч со сборной Швеции, когда наши ребята только в пятом сете склонили чашу весов на свою сторону 18:16.

Аналогичная ситуация и с женщинами. В Мировом Гран При 2017 года выступает 32 сборные. Из них 13 европейских: первый дивизион — 6 (Сербия, Россия, Голландия, Италия, Турция, Бельгия), второй дивизион — 5 (Польша, Германия, Болгария, Чехия, Хорватия) и третий дивизион — 2 (Франция, Венгрия).

В нынешней женской Евролиге участвовали 12 сборных: первая группа (Финляндия, Беларусь, Албания Австрия), вторая группа (Украина, Франция, Черногория, Грузия) и третья группа (Испания, Словакия, Португалия, Швеция).Здесь волейболистки Украины провели 10 матчей, в которых одержали 9 побед. Единственное поражение они потерпели во второй полуфинальной игре в Испании — 2:3.

Еще раз скажем спасибо нашим мужской и женской сборной за победу в Евролиге и теперь, по логике, они в следующем году должны подняться в Мировую лигу и Мировое Гран При. Вот только пока неизвестно, как будут выглядеть эти турниры из-за того, что есть разные варианты сокращения состава участников.

А теперь о самом главном — насколько реально силен украинский волейбол, если не рассматривать победы в Евролиге? Увы, но оптимизма здесь совсем мало.

Буквально перед Евролигой нынешней весной наши сборные делали очередные попытки пробиться в финальную часть чемпионатов мира. Результат плачевный — мы снова остались за бортом серьезного турнира чемпионата мира 2018 года. Мужчины в своей группе финишировали четвертыми, пропустив вперед сборные Франции, Германии и Турции. Женщины были третьими в группе после сборных Азербайджана и Голландии.

Кстати, после развала Советского Союза мужская сборная Украины только один раз участвовала в финальном турнире чемпионата мира в 1998 году, где заняла 10-е место. А женщины единственный раз выступали в финальной части чемпионата мира в 1994-м году, заняв 9 место.

В олимпийских играх мужская сборная Украины участия не принимала, а женская сборная выступала на Олимпиаде в 1996-м году, где заняла 11 место.

В чемпионатах Европы показатели наших сборных таковы. Мужчины участвовали в 4 финальных турнирах - 1993 год - 6 место, 1995 год - 5, 1997 - 7, 2005 - 12). Женщины выступали в 6 турнирах - (1993 год - 3 место, 1995 год - 7, 1997 - 7, 2001 - 4, 2003 - 9, 2011 - 15).

Что касается наших клубных команд, то единственный реальный успех в еврокубковых турнирах - это победа харьковского «Локомотива» в 2004 году в Кубке топ-команд. Более того, наши представители сейчас чаще отказываются от участия в турнирах из-за финансовых проблем, чем участвуют. До недавнего времени у мужчин постоянным и, в основном, единственным участником еврокубковых турниров был все тот же «Локомотив» из Харькова, но в прошлом году и у него начались серьезные проблемы с финансированием. Второй год подряд пытается показать себя в Европе львовский «Барком-Кажаны». Причем, в прошлом сезоне львовяне выступали в еврокубках не как победители или призеры чемпионата Украины, а как команда, занявшая 4 место.

У женщин такая же ситуация. С той лишь разницей, что здесь вообще у нас одна-единственная конкурентоспособная команда «Химик» (Южный). Уровень чемпиона Украины и у мужчин, и у женщин совсем невысокий. Все лучшие украинские волейболисты и волейболистки уже давно уехали за рубеж, часть из них приняли гражданство других стран и успешно играют в чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх.

Так что судите сами - стоит ли серьезно обольщаться от побед мужской и женской сборных Украины в Евролиге? Если это шаг вперед и ситуация начнет меняться в лучшую сторону, то, конечно, это положительный момент. А если все останется по-прежнему, то…

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Фото Confédération Européenne de Volleyball