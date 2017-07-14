В женском мировом Гран При начался второй тур

В пятницу стартовали матчи второго тура женского волейбольного Гран При 2017 года. На этот раз в первом дивизионе участников турнира принимают города Сендай (Япония), Макао (Макао) и Калининград (Россия).



В группе D-1 состоялись два поединка. Бразильянки нанесли первое поражение в этом турнире волейболисткам Сербии со счетом 3:0, а сборная Японии обыграла Таиланд 3:1.



В группе Е-1 команда США была сильнее соперниц из Турции 3:1, итальянки в трех партиях победили сборную Китая.



И, наконец, в группе F-1 Голландия со счетом 3:0 выиграла у своих географических соседей из Бельгии, а россиянки в четырех сетах победили волейболисток из Доминиканской Республики.



Мировое Гран При. Женщины

Второй тур. Первый дивизион. 14 июля

Группа D-1. Сендай (Япония)

Бразилия - Сербия

3:0 (26:24, 25:17, 25:22)

Япония - Таиланд

3:1 (25:19, 17:25, 25:18, 25:19)



Группа Е-1. Макао (Макао)

США - Турция

3:1 (25:21, 24:26, 25:19, 25:12)

Китай - Италия

0:3 (19:25, 22:25, 21:25)



Группа F-1. Калининград (Россия)

Голландия - Бельгия

3:0 (25:22, 25:19, 25:21)

Россия - Доминиканская Республика

3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:14)

Общая турнирная таблица первого дивизиона мирового Гран При после сегодняшних матчей выглядит так:

1. США 4 матча, 11 очков (4 победы, 0 поражений), соотношение партий 12 - 3

2. Голландия 4, 10 (3, 1), 11 - 3

3. Сербия 4, 9 (3, 1), 9 - 3

4. Бразилия 4, 8 (3, 1), 9 - 5

5. Япония 4, 7 (3, 1), 10 - 8

6. Доминиканская Республика 4, 6 (2, 2), 7 - 8

7. Италия 4, 5 (2, 2), 7 - 8

8. Китай 4, 5 (2, 2), 6 - 9

9. Россия 4, 6 (1, 3), 9 - 10

10. Турция 4, 4 (1, 3), 6 - 10

11. Таиланд 4, 1 (0, 4), 4 - 12

12. Бельгия 4, 0 (0, 4), 1 - 12



Игры второго тура завершатся в воскресенье 16 июля.