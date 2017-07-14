В женском мировом Гран При начался второй тур

В пятницу стартовали матчи второго тура женского волейбольного Гран При 2017 года. На этот раз в первом дивизионе участников турнира принимают города Сендай (Япония), Макао (Макао) и Калининград (Россия).
В группе D-1 состоялись два поединка. Бразильянки нанесли первое поражение в этом турнире волейболисткам Сербии со счетом 3:0, а сборная Японии обыграла Таиланд 3:1.
В группе Е-1 команда США была сильнее соперниц из Турции 3:1, итальянки в трех партиях победили сборную Китая.
И, наконец, в группе F-1 Голландия со счетом 3:0 выиграла у своих географических соседей из Бельгии, а россиянки в четырех сетах победили волейболисток из Доминиканской Республики.
Мировое Гран При. Женщины
Второй тур. Первый дивизион. 14 июля
Группа D-1. Сендай (Япония)
Бразилия - Сербия
3:0 (26:24, 25:17, 25:22)
Япония - Таиланд
3:1 (25:19, 17:25, 25:18, 25:19)
Группа Е-1. Макао (Макао)
США - Турция
3:1 (25:21, 24:26, 25:19, 25:12)
Китай - Италия
0:3 (19:25, 22:25, 21:25)
Группа F-1. Калининград (Россия)
Голландия - Бельгия
3:0 (25:22, 25:19, 25:21)
Россия - Доминиканская Республика
3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:14)
Общая турнирная таблица первого дивизиона мирового Гран При после сегодняшних матчей выглядит так:
1. США 4 матча, 11 очков (4 победы, 0 поражений), соотношение партий 12 - 3
2. Голландия 4, 10 (3, 1), 11 - 3
3. Сербия 4, 9 (3, 1), 9 - 3
4. Бразилия 4, 8 (3, 1), 9 - 5
5. Япония 4, 7 (3, 1), 10 - 8
6. Доминиканская Республика 4, 6 (2, 2), 7 - 8
7. Италия 4, 5 (2, 2), 7 - 8
8. Китай 4, 5 (2, 2), 6 - 9
9. Россия 4, 6 (1, 3), 9 - 10
10. Турция 4, 4 (1, 3), 6 - 10
11. Таиланд 4, 1 (0, 4), 4 - 12
12. Бельгия 4, 0 (0, 4), 1 - 12
Игры второго тура завершатся в воскресенье 16 июля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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