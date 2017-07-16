Мужская сборная Украины поднялась на 17-е место в рейтинге ЕКВ

Европейская Конфедерация Волейбола (ЕКВ) опубликовала новый рейтинг национальных сборных с учетом их выступлений в сезоне 2016-2017 годов. Его по-прежнему возглавляют действующие чемпионы Европы и недавние победители Мировой лиги волейболисты Франции.



Сборная Украины, которая в начале июля выиграла мужскую Евролигу, поднялась на 7 позиций вверх и сейчас занимает 17 место.



Вот как выглядит полный новый рейтинг ЕКВ:



1. Франция 288 очков, сохранила свою позицию по сравнению с предыдущим рейтингом

2. Россия 280, + 1 позиция

3. Сербия 274, сохранила свою позицию

4. Италия 270, - 2

5. Польша 268, сохранила свою позицию

6. Болгария, 266, сохранила свою позицию

7. Бельгия, 248, + 1

8. Германия 242, - 1

9. Словения 240, + 2

10. Финляндия 234, - 1

11. Голландия 230, - 1

12. Словакия 214, сохранила свою позицию

13. Чехия 204, сохранила свою позицию

14-15. Эстония 188, сохранила свою позицию

14-15. Турция 188, + 1

16. Португалия 184, сохранила свою позицию

17. УКРАИНА 176, + 7

18-19. Беларусь 168, - 1

18-19. Испания 168, + 1

20. Хорватия 162, сохранила свою позицию

21. Македония 156, сохранила свою позицию

22-23. Греция 154, - 4

22-23. Дания 154, сохранила свою позицию

24. Швеция 150, +3

25. Черногория 142, - 2

26. Латвия 128, - 1

27. Австрия 120, - 2

28. Румыния 118, сохранила свою позицию

29. Израиль 108, сохранил свою позицию

30. Венгрия 106, сохранила свою позицию

31-32. Люксембург 80, сохранил свою позицию

31-32. Кипр 80, + 1

33. Швейцария 70, сохранила свою позицию

34. Молдова 66, сохранила свою позицию

35-36. Норвегия 56, сохранила свою позицию

35-36. Албания 56, сохранила свою позицию

37. Азербайджан 54, сохранил свою позицию

38. Андорра 45, сохранила свою позицию

39. Шотландия 41, сохранила свою позицию

40. Босния и Герцеговина 40, сохранила свою позицию

41. Исландия 30, сохранила свою позицию

42-43. Литва 28, сохранила свою позицию

42-43. Северная Ирландия 28, сохранила свою позицию

44. Грузия 26, сохранила свою позицию

45-46. Фарерские острова 22, сохранила свою позицию

45-46. Сан-Марино 22, сохранила свою позицию

47. Монако, 11, сохранила свою позицию

48. Мальта 7, сохранила свою позицию

49. Ирландия 6, сохранила свою позицию