Мужская сборная Украины поднялась на 17-е место в рейтинге ЕКВ

Европейская Конфедерация Волейбола (ЕКВ) опубликовала новый рейтинг национальных сборных с учетом их выступлений в сезоне 2016-2017 годов. Его по-прежнему возглавляют действующие чемпионы Европы и недавние победители Мировой лиги волейболисты Франции.
Сборная Украины, которая в начале июля выиграла мужскую Евролигу, поднялась на 7 позиций вверх и сейчас занимает 17 место.
Вот как выглядит полный новый рейтинг ЕКВ:
1. Франция 288 очков, сохранила свою позицию по сравнению с предыдущим рейтингом
2. Россия 280, + 1 позиция
3. Сербия 274, сохранила свою позицию
4. Италия 270, - 2
5. Польша 268, сохранила свою позицию
6. Болгария, 266, сохранила свою позицию
7. Бельгия, 248, + 1
8. Германия 242, - 1
9. Словения 240, + 2
10. Финляндия 234, - 1
11. Голландия 230, - 1
12. Словакия 214, сохранила свою позицию
13. Чехия 204, сохранила свою позицию
14-15. Эстония 188, сохранила свою позицию
14-15. Турция 188, + 1
16. Португалия 184, сохранила свою позицию
17. УКРАИНА 176, + 7
18-19. Беларусь 168, - 1
18-19. Испания 168, + 1
20. Хорватия 162, сохранила свою позицию
21. Македония 156, сохранила свою позицию
22-23. Греция 154, - 4
22-23. Дания 154, сохранила свою позицию
24. Швеция 150, +3
25. Черногория 142, - 2
26. Латвия 128, - 1
27. Австрия 120, - 2
28. Румыния 118, сохранила свою позицию
29. Израиль 108, сохранил свою позицию
30. Венгрия 106, сохранила свою позицию
31-32. Люксембург 80, сохранил свою позицию
31-32. Кипр 80, + 1
33. Швейцария 70, сохранила свою позицию
34. Молдова 66, сохранила свою позицию
35-36. Норвегия 56, сохранила свою позицию
35-36. Албания 56, сохранила свою позицию
37. Азербайджан 54, сохранил свою позицию
38. Андорра 45, сохранила свою позицию
39. Шотландия 41, сохранила свою позицию
40. Босния и Герцеговина 40, сохранила свою позицию
41. Исландия 30, сохранила свою позицию
42-43. Литва 28, сохранила свою позицию
42-43. Северная Ирландия 28, сохранила свою позицию
44. Грузия 26, сохранила свою позицию
45-46. Фарерские острова 22, сохранила свою позицию
45-46. Сан-Марино 22, сохранила свою позицию
47. Монако, 11, сохранила свою позицию
48. Мальта 7, сохранила свою позицию
49. Ирландия 6, сохранила свою позицию
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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