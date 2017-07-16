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Волейболистки Сербии и Голландии возглавили Мировое Гран При

Завершились матчи второго тура престижного женского турнира для лучших национальных сборных

  • 16.07.2017 22:10
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worldgrandprix.2017.fivb.com
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В воскресенье состоялись заключительные матчи женского волейбольного Гран При в главном первом дивизионе.

В группе D-1 после поражения в первый игровой день от бразильянок со счетом 0:3 сборная Сербии выиграла два следующих поединка и не только вышла на первое место в этой группе, а и возглавила общую турнирную таблицу дивизиона.

Три победы в трех матчах одержала в группе Е-1 команда Италии. Сегодня они просто разгромили сборную Турцию в трех партиях. Особенно явным было их преимущество в первом и третьем сетах, завершившихся со счетом 25:13 и 25:14.

А в Калининграде лицом к лицу сошлись лидеры группы F-1 волейболистки России и Голландии, до этого имевшие по две победы. Выиграли гости со счетом 3:0.

Предлагаем Вашему вниманию все результаты второго тура в первом дивизионе:

Мировое Гран При. Женщины
Второй тур. Первый дивизион 14-16 июля
Группа D-1. Сендай (Япония)
Бразилия - Сербия
3:0 (26:24, 25:17, 25:22)
Япония - Таиланд
3:1 (25:19, 17:25, 25:18, 25:19)
Япония - Сербия
0:3 (21:25, 20:25, 20:25)
Бразилия - Таиланд
0:3 (21:25, 22:25, 27:29)
Япония - Бразилия
3:2 (25:22, 26:24, 19:25, 20:25, 17:15)
Сербия - Таиланд
3:1 (25:17, 23:25, 25:16, 25:19)
Положение команд в группе D-1:
1. Сербия 3 матча, 6 очков (2 победы, 1 поражение), соотношение партий 6 - 4
2. Япония 3, 5 (2, 1), 6 - 6
3. Бразилия 3, 4 (1, 2), 5 - 6
4. Таиланд 3, 3 (1, 2), 5 - 6

Группа Е-1. Макао (Макао)
США - Турция
3:1 (25:21, 24:26, 25:19, 25:12)
Китай - Италия
0:3 (19:25, 22:25, 21:25)
США - Италия
2:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:13, 13:15)
Китай - Турция
3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:23)
Италия - Турция
3:0 (25:13, 25:20, 25:14)
Китай - США
3:2 (25:27, 25:23, 25:21, 23:25, 15:11)
Положение команд в группе Е-1:
1. Италия 3, 8 (3, 0), 9 - 2
2. Китай 3, 5, (2, 1), 6 - 6
3. США 3, 5 (1, 2), 7 - 7
4. Турция 3, 0 (0, 3), 2 - 9

Группа F-1. Калининград (Россия)
Голландия - Бельгия
3:0 (25:22, 25:19, 25:21)
Россия - Доминиканская Республика
3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:14)
Голландия - Доминиканская Республика
3:2 (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:8)
Россия - Бельгия
3:0 (26:24, 25:14, 25:22)
Доминиканская Республика - Бельгия
3:2 (25:13, 21:25, 25:21, 18:25, 15:11)
Россия - Голландия
0:3 (18:25, 22:25, 16:25)
Положение команд в группе F-1:
1. Голландия 3, 8 (3, 0), 9 - 2
2. Россия 3, 6 (2, 1), 6 - 4
3. Доминиканская Республика 3, 3, (1, 2), 6 - 8
4. Бельгия 3, 1 (0, 3), 2 - 9

Общая турнирная таблица первого дивизиона мирового Гран При после второго тура:
1. Сербия 6, 15 (5, 1), 15 - 4
2. Голландия 6, 15 (5, 1), 17 - 5
3. США 6, 13 очков (4, 2), 16 - 9
4. Италия 6, 10 (4, 2), 13 - 10
5. Китай 6, 10 (4, 2), 12 - 12
6. Япония 6, 9 (4, 2), 13 - 13
7. Бразилия 6, 9 (3, 3), 13 - 13
8. Доминиканская Республика 6, 9 (3, 3), 12 - 13
9. Россия 6, 9 (2, 4), 12 - 13
10. Таиланд 6, 4 (1, 5), 8 - 15
11. Турция 6, 4 (1, 5), 7 - 16
12. Бельгия 6, 1 (0, 4), 1 - 12

Матчи третьего тура пройдут с 20 по 24 июля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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