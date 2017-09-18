Бразилия выиграла Всемирный Кубок чемпионов ФИВБ

Следом за женщинами разыграли «World Grand Champions Cup FIVB» («Всемирный Кубок чемпионов ФИВБ») и мужчины. Там же в Японии за главный трофей турнира боролись сборные Бразилии, Франции, Италии, Ирана, США и Японии.



По аналогии с женским подобным Кубком соперники сыграли в один круг, после чего были названы победитель и призеры турнира.



Вот результаты всех 15 матчей:

«World Grand Champions Cup FIVB». Мужчины

Япония. 12-17 сентября

1 тур

Франция - Бразилия

0:3 (25:27, 25:27, 22:25)

Италия - Иран

2:3 (19:25, 25:23, 26:28, 31:29, 11:15)

Япония - США

0:3 (21:25, 18:25, 13:25)



2 тур

Бразилия - Италия

2:3 (25:15, 25:27, 25:27, 25:18, 12:15)

США - Иран

2:3 (25:20, 25:17, 25:27, 21:25, 12:15)

Япония - Франция

0:3 (15:25, 23:25, 23:25)



3 тур

Иран - Бразилия

0:3 (22:25, 19:25, 15:25)

Франция - США

0:3 (20:25, 17:25, 16:25)

Италия - Япония

3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:22)



4 тур

США- Бразилия

2:3 (26:28, 25:15, 20:25, 25:22, 13:15)

Франция - Италия

1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 21:25)

Япония - Иран

1:3 (25:21, 19:25, 20:25, 14:25)



5 тур

Италия - США

3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 29:27)

Иран - Франция

3:2 (38:36, 25:23, 22:25, 25:27, 15:11)

Бразилия - Япония

3:0 (25:17, 25:15, 25:22)



В итоговой турнирной таблице мужского «Всемирного Кубка чемпионов ФИВБ» сборные Бразилии и Италии набрали одинаковое количество очков. Но за счет лучшего соотношения партий на первое место вышли бразильские волейболисты, которые и стали победителями турнира.



1. Бразилия 5 матчей, 12 очков (4 победы, 1 поражение), соотношение партий 14 - 5

2. Италия 5, 12 (4, 1), 14 - 8

3. Иран 5, 9 (4, 1), 12 - 10

4. США 5, 8 (2, 3) 11 - 9

5. Франция 5, 4 (1, 4), 6 - 12

6. Япония 5, 0, (0, 5), 2 - 15