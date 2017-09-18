Бразилия выиграла Всемирный Кубок чемпионов ФИВБ

Следом за женщинами разыграли «World Grand Champions Cup FIVB» («Всемирный Кубок чемпионов ФИВБ») и мужчины. Там же в Японии за главный трофей турнира боролись сборные Бразилии, Франции, Италии, Ирана, США и Японии.
По аналогии с женским подобным Кубком соперники сыграли в один круг, после чего были названы победитель и призеры турнира.
Вот результаты всех 15 матчей:
«World Grand Champions Cup FIVB». Мужчины
Япония. 12-17 сентября
1 тур
Франция - Бразилия
0:3 (25:27, 25:27, 22:25)
Италия - Иран
2:3 (19:25, 25:23, 26:28, 31:29, 11:15)
Япония - США
0:3 (21:25, 18:25, 13:25)
2 тур
Бразилия - Италия
2:3 (25:15, 25:27, 25:27, 25:18, 12:15)
США - Иран
2:3 (25:20, 25:17, 25:27, 21:25, 12:15)
Япония - Франция
0:3 (15:25, 23:25, 23:25)
3 тур
Иран - Бразилия
0:3 (22:25, 19:25, 15:25)
Франция - США
0:3 (20:25, 17:25, 16:25)
Италия - Япония
3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:22)
4 тур
США- Бразилия
2:3 (26:28, 25:15, 20:25, 25:22, 13:15)
Франция - Италия
1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 21:25)
Япония - Иран
1:3 (25:21, 19:25, 20:25, 14:25)
5 тур
Италия - США
3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 29:27)
Иран - Франция
3:2 (38:36, 25:23, 22:25, 25:27, 15:11)
Бразилия - Япония
3:0 (25:17, 25:15, 25:22)
В итоговой турнирной таблице мужского «Всемирного Кубка чемпионов ФИВБ» сборные Бразилии и Италии набрали одинаковое количество очков. Но за счет лучшего соотношения партий на первое место вышли бразильские волейболисты, которые и стали победителями турнира.
1. Бразилия 5 матчей, 12 очков (4 победы, 1 поражение), соотношение партий 14 - 5
2. Италия 5, 12 (4, 1), 14 - 8
3. Иран 5, 9 (4, 1), 12 - 10
4. США 5, 8 (2, 3) 11 - 9
5. Франция 5, 4 (1, 4), 6 - 12
6. Япония 5, 0, (0, 5), 2 - 15
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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