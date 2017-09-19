Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Женская сборная Украины определила состав на чемпионат Европы

Среди 14-ти игроков: две связующие, две либеро, четыре центральные блокирующие и шесть доигровшиц

  • 19.09.2017 22:14
  • 163 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fvu.in.ua. Женская сборная Украины по волейболу
© fvu.in.ua. Женская сборная Украины по волейболу
Тренерский штаб женской сборной Украины по волейболу назвал заявку на чемпионат Европы-2017.
 
Либеро: Виктория Дельрос («Ле-Канне», Франция), Алина Степанчук («Химик»).
 
Связующие: Елена Новгородченко («Висла», Польша), Александра Перетятько («Енисей», Россия).
 
Центральные блокирующие: Ирина Трушкина («Нилуфер», Турция), Инна Молодцова («Химик»), Юлия Герасимова («ТЕД Анкара», Турция), Светлана Дорсман («Азерйол», Азербайджан).
 
Диагональные: Карина Юрченко («Северодончанка»), Анастасия Чернуха («Химик»),
 
Доигровшицы: Татьяна Козлова («Нилуфер», Турция), Анна Кириченко («Маккаби», Израиль), Анна Степанюк («Джакарта», Индонезия), Надежда Кодола («Канны», Франция).
 
Чемпионат Европы по волейболу пройдет с 20 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии.

Источник — Федерация волейбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.