Женская сборная Украины определила состав на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной Украины по волейболу назвал заявку на чемпионат Европы-2017.
Либеро: Виктория Дельрос («Ле-Канне», Франция), Алина Степанчук («Химик»).
Связующие: Елена Новгородченко («Висла», Польша), Александра Перетятько («Енисей», Россия).
Центральные блокирующие: Ирина Трушкина («Нилуфер», Турция), Инна Молодцова («Химик»), Юлия Герасимова («ТЕД Анкара», Турция), Светлана Дорсман («Азерйол», Азербайджан).
Диагональные: Карина Юрченко («Северодончанка»), Анастасия Чернуха («Химик»),
Доигровшицы: Татьяна Козлова («Нилуфер», Турция), Анна Кириченко («Маккаби», Израиль), Анна Степанюк («Джакарта», Индонезия), Надежда Кодола («Канны», Франция).
Чемпионат Европы по волейболу пройдет с 20 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии.
Источник — Федерация волейбола Украины
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