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ТРУШКИНА: «Готовы дать всем бой и выйти из группы ЧЕ-2017»

Одна из лидеров сборной Украины сожалеет, что на женском ЧЕ-2017 не сыграет Олеся Рыхлюк

  • 20.09.2017 16:03
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bc-sport.com.ua. Ирина Трушкина (в центре)
© bc-sport.com.ua. Ирина Трушкина (в центре)
Лидер сборной Украины Ирина Трушкина рассказала о том, что несмотря на отсутствие Олеси Рыхлюк наша команда настроена выйти из группы женского чемпионата Европы по волейболу, который пройдет с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии.
 
«Конечно, мы все ждали в сборной Лесю Рыхлюк. Она игрок высокого класа, но у нее незалеченная травма плеча. Очень обидно, что ее нет. Она, действительно, нам очень помогла бы. После матчей с Турцией мы все заряжены на сильного соперника. Атмосфера в команде хорошая. Мы готовы к борьбе, к тому, чтобы дать всем бой и пройти дальше. Наша первоначальная цель - выйти в следующий этап».
 
Сборная Украины попала в группу С, где ее соперницами стали команды России, Турции и Болгарии. Наши волейболистки стартуют на турнире в пятницу, 22 сентября, матчем против россиянок. Поединки квартета, как и все игры плей-офф, пройдут в Баку. Коллектив, занявший первое место, попадает напрямую в 1/4 финала, а второе и третье места проходят в раунд плей-офф.

Источник — UA:ПЕРШИЙ

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