ТРУШКИНА: «Готовы дать всем бой и выйти из группы ЧЕ-2017»

Лидер сборной Украины Ирина Трушкина рассказала о том, что несмотря на отсутствие Олеси Рыхлюк наша команда настроена выйти из группы женского чемпионата Европы по волейболу, который пройдет с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии.

«Конечно, мы все ждали в сборной Лесю Рыхлюк. Она игрок высокого класа, но у нее незалеченная травма плеча. Очень обидно, что ее нет. Она, действительно, нам очень помогла бы. После матчей с Турцией мы все заряжены на сильного соперника. Атмосфера в команде хорошая. Мы готовы к борьбе, к тому, чтобы дать всем бой и пройти дальше. Наша первоначальная цель - выйти в следующий этап».

Сборная Украины попала в группу С, где ее соперницами стали команды России, Турции и Болгарии. Наши волейболистки стартуют на турнире в пятницу, 22 сентября, матчем против россиянок. Поединки квартета, как и все игры плей-офф, пройдут в Баку. Коллектив, занявший первое место, попадает напрямую в 1/4 финала, а второе и третье места проходят в раунд плей-офф.