ЧЕРНУХА: «Не уверена на 100%, что окажусь в окончательной заявке»

Волейболистка «Химика» Анастасия Чернуха вошла в заявку сборной Украины на чемпионат Европы, который пройдет в Грузии и Азербайджане с 22 сентября по 1 октября.
– Анастасия, чемпионат Европы станет первым для вас. Были уверены, что окажетесь в окончательной заявке?
– Знала, что надо будет хорошо поработать, чтобы попасть на чемпионат Европы. Уверенным на 100% в этом нельзя быть – можно только сделать максимум для того, чтобы это произошло. Я постаралась – это случилось.
Теперь же, попав в заявку, я очень хочу сыграть на чемпионате Европы. Надеюсь, что тренер мне доверит игровое время и у меня получиться проявить себя, помочь сборной добиться позитивного результата.
– В последних тренировочных матчах на позиции основной диагональной наигрывалась Карина Юрченко. Как вы к этому относились?
– Если тренер так делает, значит, он считает, что так будет лучше для команды. Я готова помогать сборной и выходя на замену.
– Вы единственная волейболистка в заявке на Евро, которая играла в этом году во всех соревнованиях с участием сборной – отборочном турнире чемпионата мира, Евролиге, Всемирной Универсиаде. Как чувствуете себя физически на данном этапе?
– Подустала, конечно. У меня ведь, по сути, не было отдыха в этом году. Вскоре после Евролиги начала готовиться ко Всемирной Универсиаде, а после нее приступила к подготовке к чемпионату Европы.
– Тем не менее, участвуя в соревнованиях с участием сборной, вы получили немалый опыт, согласны?
– Конечно. Я получила очень хороший опыт, к тому же позитивный, завоевала две медали вместе с командой. Было интересно сыграть в Евролиге – это был, как известно, новый турнир и для сборной, и для игроков. К тому же мы победили, а это всегда плюс, всегда позитив.
– Можете сравнить турниры Евролиги и Всемирной Универсиады?
– В Универсиаде принимали участие много азиатских команд, а они являются командами защитного плана, и потому было довольно-таки интересно с ними соперничать. Непросто было добить мяч до пола.
– Судя по результативности на Универсиаде, где вы набрали 108 очков в шести играх, вы довольно быстро набрали форму. Что скажете по этому поводу?
– Скажем так, я не успела ее растерять, так как отдыха практически не было.
– Каким вам видится уровень чемпионата Европы?
– Это будет один из самых сильных, если не самый сильный, турниров, в моей карьере. Будет интересно проверить свои силы в играх с сильнейшими командами континента.
– Какие предчувствия перед Евро? Возможно, есть боязнь, ведь уже в первом матче сборной Украины придется соперничать с главному фаворитом Евро - сборной России воглаве с игроками мирового уровня в лице Натальи Гончаровой, Татьяны Кошелевой…
– Я не думаю о том, кто стоит с той стороны сетки. Думаю непосредственно об игре, о том, как нам надо сыграть, чтобы победить. Как говорит наш тренер: «Любую команду можно обыграть».
Мы должны сделать все, что в наших силах, показать свою лучшую игру, чтобы победить. Надеюсь, что у нас все получится. По крайней мере, у меня на чемпионат Европы позитивный настрой, и у команды, кстати, тоже.
Источник — Федерация волейбола Украины
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