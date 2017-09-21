Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧЕРНУХА: «Не уверена на 100%, что окажусь в окончательной заявке»

Волейболистка «Химика» оценила шансы на попадание в окончательную заявку сборной Украины на ЧЕ

  • 21.09.2017 16:20
  • 57 просмотров
  • 0 комментария
Метки
cev.lu. Анастасия Чернуха
© cev.lu. Анастасия Чернуха
Волейболистка «Химика» Анастасия Чернуха вошла в заявку сборной Украины на чемпионат Европы, который пройдет в Грузии и Азербайджане с 22 сентября по 1 октября.
 
– Анастасия, чемпионат Европы станет первым для вас. Были уверены, что окажетесь в окончательной заявке?
– Знала, что надо будет хорошо поработать, чтобы попасть на чемпионат Европы. Уверенным на 100% в этом нельзя быть – можно только сделать максимум для того, чтобы это произошло. Я постаралась – это случилось.
 
Теперь же, попав в заявку, я очень хочу сыграть на чемпионате Европы. Надеюсь, что тренер мне доверит игровое время и у меня получиться проявить себя, помочь сборной добиться позитивного результата.
 
– В последних тренировочных матчах на позиции основной диагональной наигрывалась Карина Юрченко. Как вы к этому относились?
– Если тренер так делает, значит, он считает, что так будет лучше для команды. Я готова помогать сборной и выходя на замену.
 
– Вы единственная волейболистка в заявке на Евро, которая играла в этом году во всех соревнованиях с участием сборной – отборочном турнире чемпионата мира, Евролиге, Всемирной Универсиаде. Как чувствуете себя физически на данном этапе?
– Подустала, конечно. У меня ведь, по сути, не было отдыха в этом году. Вскоре после Евролиги начала готовиться ко Всемирной Универсиаде, а после нее приступила к подготовке к чемпионату Европы.
 
– Тем не менее, участвуя в соревнованиях с участием сборной, вы получили немалый опыт, согласны?
– Конечно. Я получила очень хороший опыт, к тому же позитивный, завоевала две медали вместе с командой.  Было интересно сыграть в Евролиге – это был, как известно, новый турнир и для сборной, и для игроков.  К тому же мы победили, а это всегда плюс, всегда позитив.
 
– Можете сравнить турниры Евролиги и Всемирной Универсиады?
– В Универсиаде принимали участие много азиатских команд, а они являются командами защитного плана, и потому было довольно-таки интересно с ними соперничать. Непросто было добить мяч до пола.
 
– Судя по результативности на Универсиаде, где вы набрали 108 очков в шести  играх, вы довольно быстро набрали форму. Что скажете по этому поводу?
– Скажем так, я не успела ее растерять, так как отдыха практически не было.
 
– Каким вам видится уровень чемпионата Европы?
– Это будет один из самых сильных, если не самый сильный, турниров, в моей карьере.  Будет интересно проверить свои силы в играх с сильнейшими командами континента.
 
– Какие предчувствия перед Евро? Возможно, есть боязнь, ведь уже в первом матче сборной Украины придется соперничать с главному фаворитом Евро - сборной России воглаве с игроками мирового уровня в лице Натальи Гончаровой, Татьяны Кошелевой…
– Я не думаю о том, кто стоит с той стороны сетки. Думаю непосредственно об игре, о том, как нам надо сыграть, чтобы победить. Как говорит наш тренер: «Любую команду можно обыграть».
 
Мы должны сделать все, что в наших силах, показать свою лучшую игру, чтобы победить. Надеюсь, что у нас все получится. По крайней мере, у меня на чемпионат Европы позитивный настрой, и у команды, кстати, тоже.

Источник — Федерация волейбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.