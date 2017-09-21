П'ять причин, які допоможуть українкам перемогти збірну Росії

На жіночому чемпіонаті Європи-2017 з волейболу команда України проведе свій стартовий поєдинок із чинними чемпіонками - росіянками.

Українську команду у цьому двобої усі однозначно важають аутсайдером, але ми відшукали як мінімум п'ть причин, що допоможуть підопічним Гарія Єгіазарова створити на старті чемпіонату Європи сенсацію.

Недооцінка суперника

Коли завідомо ти знаєш, що сильніший за суперника, важко налаштувати себе на максимальну самовіддачу. Росія впевненна у своїй перемозі, букмекери переконані, що українським волейболісткам, навіть, зачепитися за партію - уже проблема. Українську команду усі списали з рахунків, а тим більше у матчі проти чинного чемпіона Європи. Історія знає безліч прикладів, коли надмірна самовпевненність приводила до краху. Побажаємо нашій команді наказати суперника за самовпевненність.

Стартовий мандраж

На одному диханні пройти увес турнірний шлях вдається не кожному. Тренери на пік форми мають підвести команду на ключові поєдинки. Зрозуміло, що Росію готують на головні матчі ближче до 1-го жовтня. А от для української команди ключові зустрічі на турнірі саме з Росією, Болгарією та Туреччиною.

Досвід Євроліги

Десять матчів, які збірна України провела у розіграші нинішньої Євроліги, це не лише величезний досвід, а й віра у власні сили. Завдяки перемозі у Євролізі українська команда, хто б що там не говорив, здобула серйозний авторитет і у європейському рейтингу найбільше піднялася у рейтингу. Якщо раніше ми "побоювалися" таких суперників як Франція або та ж Іспанія, то у Євролізі ми ці команди подолали "на ура". Росія - іншого рівня опонент, але до перемог ми звикли!

Слабкість Росії у її силі

Міць волейбольної збірної Росії завжди була у її антропометричних даних. Високі на зріст гравці, завжди виділялися своєю потужною атакою і надійною грою на блоці. Але високорослі апріорі мають бути з проблемами на прийомі і в захисті. Тож головною нашою зброєю має стати подача і агресивна атака.

Лідери росіянок не в кращій формі

Про те, що з командою Росії можна боротися, показав останній виступ підопічних Володимира Кузюткіна (на чемпіонаті Європи наставником збірної Росії буде Костянтин Ушаков) на Всесвітньому Кубку чемпіонів, який завершився 10-го вересня у Японії. Росіянки перемогли тільки команди господарок та Кореї і поступилися збірним Китаю, США та Бразилії. Команду Росії зараз важко віднести до світових грандів, тому, чому ми маємо боятися таку збірну?! Лідери росіянок українка Наталія Гончарова та Тетяна Кошелєва на момент участі у цьому турнірі не набрали оптимальні кондиції. Є віра, що не набрали форму Гончарова і Кошелєва до старту чемпіонату Європи.

Можна було б назбирати ще з десяток чинників, чому від команди України можна очікувати успішного старту на чемпіонаті Європи-2017. Але головне не чекати слабких дій від суперника, набагато важливіше вірити у власні сили. Стартовий поєдинок збірні України та Росії розпочнуть о 14:30 за київським часом. Трансляція матчу на телеканалі ХSport.