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Женская сборная Украины проиграла России на старте чемпионата Европы

В тяжелейшем матче победа осталась за российскими спортсменками

  • 22.09.2017 16:57
  • 1763 просмотров
  • 33 комментария
Метки
fvu.in.ua
© fvu.in.ua

Женская сборная Украины уступила России в первом матче чемпионата Европы-2017, который проходит в Баку. Дважды уступая в счете по ходу встречи, украинки находили в себе силы отыграться, но в решающей пятой партии все же были сильнее россиянки.

Чемпионат Европы. Группа C

Украина – Россия – 2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alexey Kudryavtsev
      Alexey Kudryavtsev, 22.09.2017 17:56
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Tyigena, 22.09.2017 17:47
    romanchik83, 22.09.2017 17:44
    Tyigena, 22.09.2017 17:41 romanchik83, 22.09.2017 17:34 Serhiy (Миколаїв), 22.09.2017 17:12 Antosha Chekhonte, 22.09.2017 17:07 Зато наши красивее. Вы видели цапку Фролову? Это же баба яга настоящая. Слава Украине! Да пофик что она яга, хуже что она рашистское существо. Убогий человек с убогим мировозрением.Вот интересно моя жена гражданка России ,доктор хирург спасает жизни нашим гражданам и в том числе Украинским военным с ато и вот вопрос она,что рашисткое существо?Вот из за таких чмошников среди нормальных людей непонятки. ты ничего не попутало существо?как это гражданка соссии тут и спасает?да тебе за этот пистешь цены нет! Чертик ты существо,а что в Украине работают граждане других стран и в том числе медицине.Так ,что подавись желчью

    опездл винторогий других стран спору нет,но не соссии! ты свои полюции иди возле памятника Калашникову рассказывай,это же надо было всунуть туда чертеж Шмайсера! одно слово тепилы!
    Скамейки красить в два цвета ещё то дело)))
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 22.09.2017 17:56
    -6
    romanchik83, 22.09.2017 17:34
    Serhiy (Миколаїв), 22.09.2017 17:12
    Antosha Chekhonte, 22.09.2017 17:07 Зато наши красивее. Вы видели цапку Фролову? Это же баба яга настоящая. Слава Украине! Да пофик что она яга, хуже что она рашистское существо.

    Убогий человек с убогим мировозрением.Вот интересно моя жена гражданка России ,доктор хирург спасает жизни нашим гражданам и в том числе Украинским военным с ато и вот вопрос она,что рашисткое существо?Вот из за таких чмошников среди нормальных людей непонятки.
    А чеж она не на расии, жена твоя.
    romanchik83, 22.09.2017 17:44
    Tyigena, 22.09.2017 17:41
    romanchik83, 22.09.2017 17:34 Serhiy (Миколаїв), 22.09.2017 17:12 Antosha Chekhonte, 22.09.2017 17:07 Зато наши красивее. Вы видели цапку Фролову? Это же баба яга настоящая. Слава Украине! Да пофик что она яга, хуже что она рашистское существо. Убогий человек с убогим мировозрением.Вот интересно моя жена гражданка России ,доктор хирург спасает жизни нашим гражданам и в том числе Украинским военным с ато и вот вопрос она,что рашисткое существо?Вот из за таких чмошников среди нормальных людей непонятки. ты ничего не попутало существо?как это гражданка соссии тут и спасает?да тебе за этот пистешь цены нет!

    Чертик ты существо,а что в Украине работают граждане других стран и в том числе медицине.Так ,что подавись желчью
    пусть валит на расию и служит там своему фюреру, путину.
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    Mihail_Sukoshvili
    Mihail_Sukoshvili, 22.09.2017 17:56
    +4
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    Станислав Матусевич, 22.09.2017 17:42]Вот не хотел писать, но придется. Всем защитникам россиян. Нашим, надеюсь, дойдет, а мнение запоребриков меня не волнует.
    У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
    ========================
    Вот не хотел писать, но некоторые с сифилисом головного мозга просто вынуждают, причем факты, которые я приведу, им хорошо известны:
    Покупка угля и топлива для АЭС у аххрессора, минудобрений и бытовой химии и т.д.
    Поездка спортсменов в обе стороны на соревнования.
    Больше полумиллиона украинцев отдохнуло только в этом году в типа оккупированном Крыму под дулами автоматов.
    Миллионы заробитчан едут к оккупанту на работу, поезда в обоих направлениях.
    Украина продолжает прокачивать аххрессорский газ и категорически против приостановки транзита после 2019г.

    Продолжать или хватит....

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    Tyigena
    online
      Tyigena, 22.09.2017 17:57
    -6
    Alexey Kudryavtsev, 22.09.2017 17:56
    Tyigena, 22.09.2017 17:47
    romanchik83, 22.09.2017 17:44 Tyigena, 22.09.2017 17:41 romanchik83, 22.09.2017 17:34 Serhiy (Миколаїв), 22.09.2017 17:12 Antosha Chekhonte, 22.09.2017 17:07 Зато наши красивее. Вы видели цапку Фролову? Это же баба яга настоящая. Слава Украине! Да пофик что она яга, хуже что она рашистское существо. Убогий человек с убогим мировозрением.Вот интересно моя жена гражданка России ,доктор хирург спасает жизни нашим гражданам и в том числе Украинским военным с ато и вот вопрос она,что рашисткое существо?Вот из за таких чмошников среди нормальных людей непонятки. ты ничего не попутало существо?как это гражданка соссии тут и спасает?да тебе за этот пистешь цены нет! Чертик ты существо,а что в Украине работают граждане других стран и в том числе медицине.Так ,что подавись желчью опездл винторогий других стран спору нет,но не соссии! ты свои полюции иди возле памятника Калашникову рассказывай,это же надо было всунуть туда чертеж Шмайсера! одно слово тепилы!

    Скамейки красить в два цвета ещё то дело)))
    ну тебя скамейка красить поздно!так что выбирай какой цвет!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 22.09.2017 17:59
    -1
    Alexey Kudryavtsev, 22.09.2017 17:54
    Станислав Матусевич, 22.09.2017 17:42
    Вот не хотел писать, но придется. Всем защитникам россиян. Нашим, надеюсь, дойдет, а мнение запоребриков меня не волнует.У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?

    Тогда объясните почему олимпиада не проводилась во время второй мировой. То что война между нашими странами... Так какого хрена вы волейбол играете..??? Пипец
    А без моих объяснений непонятно? Войн вообще немало на планете во все времена, а мировых было только две. Сборная Сирии по футболу (уж не знаю, по каким сусекам ее набрали), но будет играть плей-офф к ЧМ-2018. А там вообще страна уже де-факто на части поделена. Им повесить бутсы на гвоздь и в окопы пойти?
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 22.09.2017 17:59
    -4
    Mihail_Sukoshvili, 22.09.2017 17:56
    Станислав Матусевич, 22.09.2017 17:42]Вот не хотел писать, но придется. Всем защитникам россиян. Нашим, надеюсь, дойдет, а мнение запоребриков меня не волнует.
    У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
    ========================
    Вот не хотел писать, но некоторые с сифилисом головного мозга просто вынуждают, причем факты, которые я приведу, им хорошо известны:
    Покупка угля и топлива для АЭС у аххрессора, минудобрений и бытовой химии и т.д.
    Поездка спортсменов в обе стороны на соревнования.
    Больше полумиллиона украинцев отдохнуло только в этом году в типа оккупированном Крыму под дулами автоматов.
    Миллионы заробитчан едут к оккупанту на работу, поезда в обоих направлениях.
    Украина продолжает прокачивать аххрессорский газ и категорически против приостановки транзита после 2019г.Продолжать или хватит....
    для тебя тепила прокачивают -ибо хаз Европа потребляет и есть контракт,а вот когда надо тебе подобным дают по епалу!кстати как там с газотурбинными двигателями?
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    Трактор
    Трактор, 22.09.2017 18:01
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Россиянки сыграли очень слабо, аутсайдеров надо обыгрывать более уверенно
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 22.09.2017 18:03
    -6
    Трактор, 22.09.2017 18:01 0


    Россиянки сыграли очень слабо, аутсайдеров надо обыгрывать более уверенно---------------опездл лаптеногий ,так едит Овечкин на Олимпиаду,а то такое же существо типа тебя рубаху тут рвало---поедЕт и плюнет на НХЛ!
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    stesenko
      stesenko, 22.09.2017 18:05
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Станислав Матусевич, 22.09.2017 17:42
    Вот не хотел писать, но придется. Всем защитникам россиян. Нашим, надеюсь, дойдет, а мнение запоребриков меня не волнует.
    У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
    Так иди воюй с Россией,она в Крыму если ты не в курсе,и желательно добровольно и с собой русофобов забери,как раз Украина освободится от продавших страну за печенье,и останутся адекватные люди,которые друг другу не враги...А жителей погибших и потерявших жильё,Донбасса,лучше молчи,так как их уничтожает как раз твоя армия с нацистами Азова.правого сектора,бывшими зеками из торнадо,за инакомыслие.
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    Трактор
    Трактор, 22.09.2017 18:06
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Станислав Матусевич, 22.09.2017 17:42
    Вот не хотел писать, но придется. Всем защитникам россиян. Нашим, надеюсь, дойдет, а мнение запоребриков меня не волнует.
    У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
    не на помнишь много таких как ты в тылу сидело во время войны с Гитлером? А торговля Сталина и Гитлера тоже была такая как сейчас км Украина с Россией? Хотя судя по твоей страничке на фейсбуке вопросы скорее риторические так как такую кастрюлю уже не излечить!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 22.09.2017 18:09
    0
    Трактор, 22.09.2017 18:06
    Станислав Матусевич, 22.09.2017 17:42
    Вот не хотел писать, но придется. Всем защитникам россиян. Нашим, надеюсь, дойдет, а мнение запоребриков меня не волнует.У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?

    не на помнишь много таких как ты в тылу сидело во время войны с Гитлером? А торговля Сталина и Гитлера тоже была такая как сейчас км Украина с Россией? Хотя судя по твоей страничке на фейсбуке вопросы скорее риторические так как такую кастрюлю уже не излечить!
    Насчет торговли Сталина и Гитлера - срочно учить матчасть! А лучше - на три буквы, то бишь в запоребрик.
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 22.09.2017 18:11
    -5
    Трактор, 22.09.2017 18:06А торговля Сталина и Гитлера
    опездл винторогий ты лучше расскажи какая страна с гитлером торговала когда шла вторая мировая--кто пшеницу и сталь им поставлял?
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    SrnaDario
    SrnaDario, 22.09.2017 18:19
    0
    Нічого собі, 2:3 коли коефіцієнт на перемогу Росії був 1.01, а на перемогу України 15. По всіляким форам і тоталам ясно, що Україна виграла з величезним запасом. Молодці!
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