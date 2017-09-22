Женская сборная Украины проиграла России на старте чемпионата Европы

Женская сборная Украины уступила России в первом матче чемпионата Европы-2017, который проходит в Баку. Дважды уступая в счете по ходу встречи, украинки находили в себе силы отыграться, но в решающей пятой партии все же были сильнее россиянки.
Чемпионат Европы. Группа C
Украина – Россия – 2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15)
Источник — Sport.ua
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Tyigena, 22.09.2017 17:41 romanchik83, 22.09.2017 17:34 Serhiy (Миколаїв), 22.09.2017 17:12 Antosha Chekhonte, 22.09.2017 17:07 Зато наши красивее. Вы видели цапку Фролову? Это же баба яга настоящая. Слава Украине! Да пофик что она яга, хуже что она рашистское существо. Убогий человек с убогим мировозрением.Вот интересно моя жена гражданка России ,доктор хирург спасает жизни нашим гражданам и в том числе Украинским военным с ато и вот вопрос она,что рашисткое существо?Вот из за таких чмошников среди нормальных людей непонятки. ты ничего не попутало существо?как это гражданка соссии тут и спасает?да тебе за этот пистешь цены нет! Чертик ты существо,а что в Украине работают граждане других стран и в том числе медицине.Так ,что подавись желчью
опездл винторогий других стран спору нет,но не соссии! ты свои полюции иди возле памятника Калашникову рассказывай,это же надо было всунуть туда чертеж Шмайсера! одно слово тепилы!
Antosha Chekhonte, 22.09.2017 17:07 Зато наши красивее. Вы видели цапку Фролову? Это же баба яга настоящая. Слава Украине! Да пофик что она яга, хуже что она рашистское существо.
Убогий человек с убогим мировозрением.Вот интересно моя жена гражданка России ,доктор хирург спасает жизни нашим гражданам и в том числе Украинским военным с ато и вот вопрос она,что рашисткое существо?Вот из за таких чмошников среди нормальных людей непонятки.
romanchik83, 22.09.2017 17:34 Serhiy (Миколаїв), 22.09.2017 17:12 Antosha Chekhonte, 22.09.2017 17:07 Зато наши красивее. Вы видели цапку Фролову? Это же баба яга настоящая. Слава Украине! Да пофик что она яга, хуже что она рашистское существо. Убогий человек с убогим мировозрением.Вот интересно моя жена гражданка России ,доктор хирург спасает жизни нашим гражданам и в том числе Украинским военным с ато и вот вопрос она,что рашисткое существо?Вот из за таких чмошников среди нормальных людей непонятки. ты ничего не попутало существо?как это гражданка соссии тут и спасает?да тебе за этот пистешь цены нет!
Чертик ты существо,а что в Украине работают граждане других стран и в том числе медицине.Так ,что подавись желчью
У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
========================
Вот не хотел писать, но некоторые с сифилисом головного мозга просто вынуждают, причем факты, которые я приведу, им хорошо известны:
Покупка угля и топлива для АЭС у аххрессора, минудобрений и бытовой химии и т.д.
Поездка спортсменов в обе стороны на соревнования.
Больше полумиллиона украинцев отдохнуло только в этом году в типа оккупированном Крыму под дулами автоматов.
Миллионы заробитчан едут к оккупанту на работу, поезда в обоих направлениях.
Украина продолжает прокачивать аххрессорский газ и категорически против приостановки транзита после 2019г.
Продолжать или хватит....
romanchik83, 22.09.2017 17:44 Tyigena, 22.09.2017 17:41 romanchik83, 22.09.2017 17:34 Serhiy (Миколаїв), 22.09.2017 17:12 Antosha Chekhonte, 22.09.2017 17:07 Зато наши красивее. Вы видели цапку Фролову? Это же баба яга настоящая. Слава Украине! Да пофик что она яга, хуже что она рашистское существо. Убогий человек с убогим мировозрением.Вот интересно моя жена гражданка России ,доктор хирург спасает жизни нашим гражданам и в том числе Украинским военным с ато и вот вопрос она,что рашисткое существо?Вот из за таких чмошников среди нормальных людей непонятки. ты ничего не попутало существо?как это гражданка соссии тут и спасает?да тебе за этот пистешь цены нет! Чертик ты существо,а что в Украине работают граждане других стран и в том числе медицине.Так ,что подавись желчью опездл винторогий других стран спору нет,но не соссии! ты свои полюции иди возле памятника Калашникову рассказывай,это же надо было всунуть туда чертеж Шмайсера! одно слово тепилы!
Скамейки красить в два цвета ещё то дело)))
Вот не хотел писать, но придется. Всем защитникам россиян. Нашим, надеюсь, дойдет, а мнение запоребриков меня не волнует.У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
Тогда объясните почему олимпиада не проводилась во время второй мировой. То что война между нашими странами... Так какого хрена вы волейбол играете..??? Пипец
У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
========================
Вот не хотел писать, но некоторые с сифилисом головного мозга просто вынуждают, причем факты, которые я приведу, им хорошо известны:
Покупка угля и топлива для АЭС у аххрессора, минудобрений и бытовой химии и т.д.
Поездка спортсменов в обе стороны на соревнования.
Больше полумиллиона украинцев отдохнуло только в этом году в типа оккупированном Крыму под дулами автоматов.
Миллионы заробитчан едут к оккупанту на работу, поезда в обоих направлениях.
Украина продолжает прокачивать аххрессорский газ и категорически против приостановки транзита после 2019г.Продолжать или хватит....
Россиянки сыграли очень слабо, аутсайдеров надо обыгрывать более уверенно---------------опездл лаптеногий ,так едит Овечкин на Олимпиаду,а то такое же существо типа тебя рубаху тут рвало---поедЕт и плюнет на НХЛ!
У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
Вот не хотел писать, но придется. Всем защитникам россиян. Нашим, надеюсь, дойдет, а мнение запоребриков меня не волнует.У нас война. Война с Мордором. Отечественная, если хотите. Десятки тысяч людей потеряли жизни и здоровье. Миллионы потеряли жилье и прочее материальное. Поэтому нет ничего удивительного в таком отношении некоторых к любому гражданину вражеской страны. Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой кто-то разбирался в политических взглядах каждого из немцев. Правило было однозначным: хороший немец - мертвый немец. Неважно, был он за Гитлера или нет. Вполне логично, что сейчас такое же отношение к россиянам. Доходчиво объяснил?
не на помнишь много таких как ты в тылу сидело во время войны с Гитлером? А торговля Сталина и Гитлера тоже была такая как сейчас км Украина с Россией? Хотя судя по твоей страничке на фейсбуке вопросы скорее риторические так как такую кастрюлю уже не излечить!
опездл винторогий ты лучше расскажи какая страна с гитлером торговала когда шла вторая мировая--кто пшеницу и сталь им поставлял?
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