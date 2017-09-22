Женская сборная Украины проиграла России на старте чемпионата Европы

Последние комментарии

Фанаты Наполи требуют переигровки матча с Шахтером 18:31 — zhyr ну да, звичайно....допінг допоможе голи забивати і не пропускати?скільки наших кривоногих не кача...

Сергей КОВАЛЕВ: «Уорд завершил карьеру из-за меня» 18:28 — eternity_solitude якщо чесно, то Ковальов перший бій виграв, а в другому рано зупинив бій суддя, хоча гірше вигляда...

Зирка или Звезда? 18:27 — Ika Ika На емблемі що написано ?"Зірка"То до чого тут звєзда ?Вдома, в побуті, між сусідами наз...