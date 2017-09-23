Владимир РОМАНЦОВ: «Нам удалось сохранить состав предыдущего сезона»

В сезоне 2017-2018 годов своей главной задачей «Юракадемия» ставит не призовые места, а значительный прогресс молодых игроков. Ведь уже много лет подряд харьковский клуб славится умением выращивать настоящие волейбольные таланты. И это несмотря на максимально скромное финансовое обеспечение команды. Тем не менее, по словам наставника юристов заслуженного тренера Украины Владимира Романцова, его подопечные всегда славились удивительным коллективным духом, когда главным стимулом в любом матче является не денежное вознаграждение, а защита чести своего клуба, своих партнеров. Поэтому можно действительно порадоваться, что в межсезонье этот монолитный коллектив не растащили по сторонам более состоятельные команды, как это неоднократно происходило в предыдущие годы



- Действительно, нам удалось сохранить весь прошлогодний состав, - подтвердил Владимир Иванович - Единственное, это ушел опытный связующий Дмитрий Мельник. Мы благодарны ему за помощь в прошлом сезоне и теперь однозначно будем делать ставку на молодежь. Ведь в составе нашей команды есть игроки молодежной сборной Украины - Андрей Рогожин, Михаил Столбунов и Дмитрий Канаев. Правда, последний из них до сих пор испытывает дискомфорт из-за травмы, полученной еще весной.



К сожалению, пока вне игры остается и наш главный бомбардир Виктор Шаповал. Как вы знаете, недавно в составе студенческой сборной страны он выступал на Всемирной Универсиаде, и вернулся из Тайбэя со сломанным пальцем. Таким образом, полноценно работать с мячом Виктор сможет лишь в конце октября. Конечно, это серьезная потеря, и мне из-за этого пришлось вносить в тренировочный процесс определенные коррективы, наигрывать новые связи. Впрочем, как говорится, не было счастья ... На позиции Шаповала стремительно прогрессирует Ваня Кривобок. Говорить о равноценной замене еще, конечно, рано, но качество работы этого молодого игрока и его отношение к сильным нагрузкам мне нравятся. Кстати, нравятся они и самому Шаповалу, который посещает каждую тренировку команды, подбадривает партнеров психологически. Поэтому, надеюсь, вскоре в «Юракадемии» появится еще один искусный бомбардир.



На первый тренировочный сбор мы собрались еще 10 июля. Однако сначала отсутствовали трое игроков молодежной сборной, которые выступали на чемпионате мира, а затем, как я уже говорил, на Всемирную Универсиаду отправился Шаповал. Впрочем, все равно поработали хорошо. А недавно приняли участие в турнире в Хмельницком, где, несмотря на три поражения, продуктивно отработали различные тактические моменты.



Задача на сезон? Конечно, если вспомнить, что после возвращения в Суперлигу «Юракадемия» дважды выигрывала бронзовые награды, то хотелось бы, по крайней мере, повторить этот успех. Этого хочет и наше руководство, и я, и сами игроки! Однако давайте будем реалистами. Наш бюджет значительно уступает и «Локомотиву», и «Баркому-Кажаны», и ВК «Винница», и некоторым другим командам. Мы не можем позволить себе пригласить сильных и опытных исполнителей. Вся надежда - на воспитание молодых талантов. Это и есть наша главная задача на сезон. Добавять они - улучшится качество командной игры, увеличится количество побед. Поэтому пока говорить о чем-то преждевременно. Начнется сезон, начнутся матчи, там и посмотрим.



По материалам сайта ФВУ