В первом туре женского Евро-2017 многие фаворитки добились побед

В двух кавказских странах Азербайджане и Грузии стартовал чемпионат Европы среди женских команд. В нем принимают участие 16 сильнейших сборных Старого Света, которые на первом этапе разделены на четыре группы.



Сборная Украины, как мы уже сообщали, в стартовом туре проиграла в Баку волейболисткам России в пяти партиях (на тай-брейке 13:15). И это был единственный поединок в нашей группе, так как Болгария и Турция сыграют между собою позже.



Чемпионат Европы. Женщины

Группа С. Баку (Азербайджан)

Украина - Россия

2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15)



Результаты матчей в других группах:



Группа А. Баку (Азербайджан)

Польша - Германия

3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:23, 15:5)

Венгрия - Азербайджан

0:3 (23:25, 14:25, 16:25)



Группа В. Тбилиси (Грузия)

Италия - Грузия

3:0 (25:14, 25:12, 25:12)

Беларусь - Хорватия

3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9)



Группа D. Гянджа (Азербайджан)

Сербия - Чехия

3:0 (25:22, 25:16, 25:23)

Голландия - Бельгия

3:1 (23:25, 25:12, 25:21, 25:14)



Таким образом, все действующие призеры предыдущего чемпионата Европы (Россия, Голландия и Сербия) стартовали в нынешнем турнире с побед. Кроме них успеха добились сильные сборные Азербайджана, Италии и Польши, реально претендующие на медали Евро-2017. Обращает на себя внимание и победа сборной Беларуси над хорватками, причем наши северные соседки уступали по ходу встречи со счетом 0:2.



В субботу 23 сентября пройдут такие матчи:

Группа А

Польша - Венгрия



Группа В

Грузия - Хорватия

Италия - Беларусь



Группа С

Украина - Болгария (начало игры в 14:30)

Турция - Россия



Группа D

Чехия - Бельгия

Сербия - Голландия