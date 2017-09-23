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В первом туре женского Евро-2017 многие фаворитки добились побед

В Азербайджане и Грузии начались игры континентального первенства среди женщин

  • 23.09.2017 09:40
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CEV
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В двух кавказских странах Азербайджане и Грузии стартовал чемпионат Европы среди женских команд. В нем принимают участие 16 сильнейших сборных Старого Света, которые на первом этапе разделены на четыре группы.

Сборная Украины, как мы уже сообщали, в стартовом туре проиграла в Баку волейболисткам России в пяти партиях (на тай-брейке 13:15). И это был единственный поединок в нашей группе, так как Болгария и Турция сыграют между собою позже.

Чемпионат Европы. Женщины
Группа С. Баку (Азербайджан)
Украина - Россия
2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15)

Результаты матчей в других группах:

Группа А. Баку (Азербайджан)
Польша - Германия
3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:23, 15:5)
Венгрия - Азербайджан
0:3 (23:25, 14:25, 16:25)

Группа В. Тбилиси (Грузия)
Италия - Грузия
3:0 (25:14, 25:12, 25:12)
Беларусь - Хорватия
3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9)

Группа D. Гянджа (Азербайджан)
Сербия - Чехия
3:0 (25:22, 25:16, 25:23)
Голландия - Бельгия
3:1 (23:25, 25:12, 25:21, 25:14)

Таким образом, все действующие призеры предыдущего чемпионата Европы (Россия, Голландия и Сербия) стартовали в нынешнем турнире с побед. Кроме них успеха добились сильные сборные Азербайджана, Италии и Польши, реально претендующие на медали Евро-2017. Обращает на себя внимание и победа сборной Беларуси над хорватками, причем наши северные соседки уступали по ходу встречи со счетом 0:2. 

В субботу 23 сентября пройдут такие матчи:
Группа А
Польша - Венгрия

Группа В
Грузия - Хорватия
Италия - Беларусь

Группа С
Украина - Болгария (начало игры в 14:30)
Турция - Россия

Группа D
Чехия - Бельгия
Сербия - Голландия

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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