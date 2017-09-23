Сборная Украины потерпела поражение от Болгарии на Евро-2017

В Азербайджане и Грузии продолжается чемпионат Европы по волейболу среди женских команд. В группе С сборная Украины встречалась с командой Болгарии.



Первый сет с минимальным перевесом выиграли болгарские девушки - 25:23. Далее украинки взяли игру под свой контроль и в двух следующих партиях добились необходимого результата - 25:21 и 25:23.



Что же потом произошло с нашими волейболистками остается загадкой. Четвертый сет они уступили практически без борьбы - 11:25. И пятую укороченную партию начали очень плохо, проигрывая еще до смены сторон шесть очков - 2:8. Игра практически была сделана. Болгарская команда уже не упустила свой шанс добиться победы - 15:4.

Сборная Украины выступала в таком составе: Александра Перетятько (набрала 2 очка), Надежда Кодола (19), Инна Молодцова (13), Анастасия Чернуха (17), Анна Степанюк (6), Ирина Трушкина (12), Виктория Делрос (либеро). На замену выходили - Карина Денисова (1), Анна Кириченко (0), Светлана Дорсман (0).



Чемпионат Европы. Женщины

Группа С. Баку (Азербайджан)

Украина - Болгария

2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 11:25, 4:15)



Теоретически шансы на выход из группы у сборной Украины еще сохраняется. Но теперь уже не все зависит от нашей команды. В заключительном матче группового турнира украинки в понедельник 25 сентября встретятся с турецкими волейболистками.