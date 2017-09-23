Сборная Украины потерпела поражение от Болгарии на Евро-2017

В Азербайджане и Грузии продолжается чемпионат Европы по волейболу среди женских команд. В группе С сборная Украины встречалась с командой Болгарии.
Первый сет с минимальным перевесом выиграли болгарские девушки - 25:23. Далее украинки взяли игру под свой контроль и в двух следующих партиях добились необходимого результата - 25:21 и 25:23.
Что же потом произошло с нашими волейболистками остается загадкой. Четвертый сет они уступили практически без борьбы - 11:25. И пятую укороченную партию начали очень плохо, проигрывая еще до смены сторон шесть очков - 2:8. Игра практически была сделана. Болгарская команда уже не упустила свой шанс добиться победы - 15:4.
Сборная Украины выступала в таком составе: Александра Перетятько (набрала 2 очка), Надежда Кодола (19), Инна Молодцова (13), Анастасия Чернуха (17), Анна Степанюк (6), Ирина Трушкина (12), Виктория Делрос (либеро). На замену выходили - Карина Денисова (1), Анна Кириченко (0), Светлана Дорсман (0).
Чемпионат Европы. Женщины
Группа С. Баку (Азербайджан)
Украина - Болгария
2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 11:25, 4:15)
Теоретически шансы на выход из группы у сборной Украины еще сохраняется. Но теперь уже не все зависит от нашей команды. В заключительном матче группового турнира украинки в понедельник 25 сентября встретятся с турецкими волейболистками.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Что значит, "не всё зависит от нашей команды"? У нас уже два очка после двух матчей, победа в третьей игре гарантированно выведет нас в плей-офф.
Причём возможен даже забавный вариант, когда мы выйдем из группы, проиграв в ней все матчи
Это произойдёт, если с Турцией снова возьмём два сета, а болгарки и с Россией, и с Турцией - не более одного.
Автор отчёта, похоже, не в курсе, что при счёте 3:2 по партиям проигравшая команда получает одно очко в таблицу, а победитель - два
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