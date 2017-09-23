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Сборная Украины потерпела поражение от Болгарии на Евро-2017

И в втором матче чемпионата Европы украинские волейболистки уступили своим соперницам

  • 23.09.2017 16:40
  • 682 просмотров
  • 10 комментария
Метки
CEV
© CEV

В Азербайджане и Грузии продолжается чемпионат Европы по волейболу среди женских команд. В группе С сборная Украины встречалась с командой Болгарии.

Первый сет с минимальным перевесом выиграли болгарские девушки - 25:23. Далее украинки взяли игру под свой контроль и в двух следующих партиях добились необходимого результата - 25:21 и 25:23.

Что же потом произошло с нашими волейболистками остается загадкой. Четвертый сет они уступили практически без борьбы - 11:25. И пятую укороченную партию начали очень плохо, проигрывая еще до смены сторон шесть очков - 2:8. Игра практически была сделана. Болгарская команда уже не упустила свой шанс добиться победы - 15:4.

Сборная Украины выступала в таком составе: Александра Перетятько (набрала 2 очка), Надежда Кодола (19), Инна Молодцова (13), Анастасия Чернуха (17), Анна Степанюк (6), Ирина Трушкина (12), Виктория Делрос (либеро). На замену выходили - Карина Денисова (1), Анна Кириченко (0), Светлана Дорсман (0).  

Чемпионат Европы. Женщины
Группа С. Баку (Азербайджан)
Украина - Болгария
2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 11:25, 4:15)

Теоретически шансы на выход из группы у сборной Украины еще сохраняется. Но теперь уже не все зависит от нашей команды. В заключительном матче группового турнира украинки в понедельник 25 сентября встретятся с турецкими волейболистками.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 23.09.2017 16:46
    -2
    Обидно(((( Болеем теперь вечером за Турцию.
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    dudigo78
      dudigo78, 23.09.2017 16:47
    +2
    після третьої партії закінчився бензин. В 4 та 5 пертіях було відчуття що грають збірні різних рівнів та різних вікових груп. Шкода але не вдалось на цьому євро себе показати
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    Олег Ткаченко
      Олег Ткаченко, 23.09.2017 16:48
    -3
    Що сталося у двох останніх сетах? За великим рахунком програли самі собі і рахунок міг бути взагалі 3-0 на нашу користь. Ну нічого ще є один шанс треба забути цю гру і боротися дальше.
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    art1denis
    online
      art1denis, 23.09.2017 16:48
    -4
    по моим убеждениям "такое" возить не надо: нищая страна, считать деньги надо. Пускай ищут спонсоров, если хотят куда то ехать. В США , бля, многие ни копейки не получая, едут сами за свои деньги, или ищут спонсоров. Естественно таким ничего не дадут
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    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 23.09.2017 16:50
    +3
    хто дивився тільки останній сет був прикро вражений-ніякого спротиву з нашого боку
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 23.09.2017 16:54
    0
    Банально не хватило сил на концовку после вчерашней битвы. Жаль, ведь первые три партии играли неплохо.
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 23.09.2017 16:54
    -2
    art1denis, 23.09.2017 16:48
    по моим убеждениям "такое" возить не надо: нищая страна, считать деньги надо. Пускай ищут спонсоров, если хотят куда то ехать. В США , бля, многие ни копейки не получая, едут сами за свои деньги, или ищут спонсоров. Естественно таким ничего не дадут
    Убеждения типичного жлоба.
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    art1denis
    online
      art1denis, 23.09.2017 16:58
    +3
    art1denis, 23.09.2017 16:48
    по моим убеждениям "такое" возить не надо: нищая страна, считать деньги надо. Пускай ищут спонсоров, если хотят куда то ехать. В США , бля, многие ни копейки не получая, едут сами за свои деньги, или ищут спонсоров. Естественно таким ничего не дадут
    не нравится? что блять не нищая? в больнице бесплатно аспирин не дадут, или надо возить, к примеру, сотни олимпийцев не понятно с какой целью, повторюсь в сша таким государство цента не дает - за свои или ищи спонсора
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    TimurKhAI
    online
    TimurKhAI, 23.09.2017 17:17
    +1
    "... Теоретически шансы на выход из группы у сборной Украины еще сохраняется. Но теперь уже не все зависит от нашей команды..."

    Что значит, "не всё зависит от нашей команды"? У нас уже два очка после двух матчей, победа в третьей игре гарантированно выведет нас в плей-офф.
    Причём возможен даже забавный вариант, когда мы выйдем из группы, проиграв в ней все матчи
    Это произойдёт, если с Турцией снова возьмём два сета, а болгарки и с Россией, и с Турцией - не более одного.

    Автор отчёта, похоже, не в курсе, что при счёте 3:2 по партиям проигравшая команда получает одно очко в таблицу, а победитель - два
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    Тенетов Артём
    online
      Тенетов Артём, 23.09.2017 17:17
    -1
    art1denis, 23.09.2017 16:48
    по моим убеждениям "такое" возить не надо: нищая страна, считать деньги надо. Пускай ищут спонсоров, если хотят куда то ехать. В США , бля, многие ни копейки не получая, едут сами за свои деньги, или ищут спонсоров. Естественно таким ничего не дадут
    Твои убогие убеждения никого не интересуют. Нищая страна у него... Ты один в ней нищеброд огорчу тебя.
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