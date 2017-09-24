На женском чемпионате Европы прошли матчи второго тура

На площадках трех азербайджанских и грузинских городов проходят матчи чемпионата Европы среди женских команд. Любителей волейбола, конечно же, больше всего волнуют события в группе С, где выступает сборная Украины. А они (эти события) после поражения наших волейболисток от Болгарии, разворачиваются явно не так, как всем бы нам хотелось.
Во второй игре субботнего вечера в этой же группе С сборная России со счетом 3:1 нанесла поражение команде Турции и уже стала недосягаема для украинок (напомню, что в волейболе первым пунктом при распределении мест считаются победы, а затем уже очки). Поэтому для того, чтобы выйти в следующий этап турнира, нам надо будет во что бы то ни стало побежать в последней игре в понедельник турецкую сборную и желательно со счетом 3:0 или 3:1. А там уже будем считать очки, партии и личные встречи между претендентами на 2 и 3 места.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа С. Баку (Азербайджан)
Украина - Болгария
2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 11:25, 4:15)
Турция - Россия
1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 20:25)
Турнирное положение команд в группе С:
1. Россия 2 матча, 5 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 3
2. Болгария 1, 2 (1, 0), 3 - 2
3. Украина 2, 2 (0, 2), 4 - 6
4. Турция 1, 0, (0, 1), 1 - 3
В других группах во втором туре были зафиксированы такие результаты:
Группа А. Баку (Азербайджан)
Польша - Венгрия
3:1 (25:22, 19:25, 25:17, 25:18)
Турнирное положение команд в группе А:
1. Польша 2, 5 (2, 0), 6 - 3
2. Азербайджан 1, 3 (1, 0), 3 - 0
3. Германия 1, 1 (0, 1), 2 - 3
4. Венгрия 2, 0, (0, 2), 1 - 6
Группа В. Тбилиси (Грузия)
Грузия - Хорватия
1:3 (12:25, 13:25, 25:23, 23:25)
(эту игру судил украинский арбитр Михаил Медвидь)
Италия - Беларусь
3:1 (27:25, 25:18, 18:25, 25:21)
Турнирное положение команд в группе В:
1. Италия 2, 6 (2, 0), 6 - 1
2. Хорватия 2, 4 (1, 1), 5 - 4
3. Беларусь 2, 2 (1, 1), 4 - 5
4. Грузия 2, 0, (0, 2), 1 - 6
Группа D. Гянджа (Азербайджан)
Чехия - Бельгия
3:1 (19:25, 25:23, 28:26, 25:19)
Сербия - Голландия
3:0 (29:27, 25:17, 25:23)
Турнирное положение команд в группе D:
1. Сербия 2, 6 (2, 0), 6 - 0
2. Голландия 2, 3 (1, 1), 3 - 4
3. Чехия 2, 3 (1, 1), 3 - 4
4. Бельгия 2, 0, (0, 2), 2 - 6
Таким образом, уже обеспечили себе выход в следующий этап чемпионата Европы сборные Польши, Италии, России и Сербии. Все остальные команды (за исключением Бельгии) еще могут побороться за места в плей-офф - либо с первого места сразу в четвертьфинал, либо со 2 или 3 - в 1/8 финала.
В воскресенье 24 сентября состоятся такие встречи:
Группа А
Азербайджан - Польша
Германия - Венгрия
Группа В
Грузия - Беларусь
Хорватия - Италия
Группа С
Болгария - Турция
Группа D
Бельгия - Сербия
Чехия - Голландия
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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