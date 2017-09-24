На женском чемпионате Европы прошли матчи второго тура

На площадках трех азербайджанских и грузинских городов проходят матчи чемпионата Европы среди женских команд. Любителей волейбола, конечно же, больше всего волнуют события в группе С, где выступает сборная Украины. А они (эти события) после поражения наших волейболисток от Болгарии, разворачиваются явно не так, как всем бы нам хотелось.



Во второй игре субботнего вечера в этой же группе С сборная России со счетом 3:1 нанесла поражение команде Турции и уже стала недосягаема для украинок (напомню, что в волейболе первым пунктом при распределении мест считаются победы, а затем уже очки). Поэтому для того, чтобы выйти в следующий этап турнира, нам надо будет во что бы то ни стало побежать в последней игре в понедельник турецкую сборную и желательно со счетом 3:0 или 3:1. А там уже будем считать очки, партии и личные встречи между претендентами на 2 и 3 места.



Чемпионат Европы. Женщины

Группа С. Баку (Азербайджан)

Украина - Болгария

2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 11:25, 4:15)

Турция - Россия

1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 20:25)

Турнирное положение команд в группе С:

1. Россия 2 матча, 5 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 3

2. Болгария 1, 2 (1, 0), 3 - 2

3. Украина 2, 2 (0, 2), 4 - 6

4. Турция 1, 0, (0, 1), 1 - 3



В других группах во втором туре были зафиксированы такие результаты:



Группа А. Баку (Азербайджан)

Польша - Венгрия

3:1 (25:22, 19:25, 25:17, 25:18)

Турнирное положение команд в группе А:

1. Польша 2, 5 (2, 0), 6 - 3

2. Азербайджан 1, 3 (1, 0), 3 - 0

3. Германия 1, 1 (0, 1), 2 - 3

4. Венгрия 2, 0, (0, 2), 1 - 6



Группа В. Тбилиси (Грузия)

Грузия - Хорватия

1:3 (12:25, 13:25, 25:23, 23:25)

(эту игру судил украинский арбитр Михаил Медвидь)

Италия - Беларусь

3:1 (27:25, 25:18, 18:25, 25:21)

Турнирное положение команд в группе В:

1. Италия 2, 6 (2, 0), 6 - 1

2. Хорватия 2, 4 (1, 1), 5 - 4

3. Беларусь 2, 2 (1, 1), 4 - 5

4. Грузия 2, 0, (0, 2), 1 - 6



Группа D. Гянджа (Азербайджан)

Чехия - Бельгия

3:1 (19:25, 25:23, 28:26, 25:19)

Сербия - Голландия

3:0 (29:27, 25:17, 25:23)

Турнирное положение команд в группе D:

1. Сербия 2, 6 (2, 0), 6 - 0

2. Голландия 2, 3 (1, 1), 3 - 4

3. Чехия 2, 3 (1, 1), 3 - 4

4. Бельгия 2, 0, (0, 2), 2 - 6



Таким образом, уже обеспечили себе выход в следующий этап чемпионата Европы сборные Польши, Италии, России и Сербии. Все остальные команды (за исключением Бельгии) еще могут побороться за места в плей-офф - либо с первого места сразу в четвертьфинал, либо со 2 или 3 - в 1/8 финала.



В воскресенье 24 сентября состоятся такие встречи:

Группа А

Азербайджан - Польша

Германия - Венгрия



Группа В

Грузия - Беларусь

Хорватия - Италия



Группа С

Болгария - Турция



Группа D

Бельгия - Сербия

Чехия - Голландия