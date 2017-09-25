На Евро-2017 определились 11 участников плей-офф из 12

Подходит к завершению групповой этап чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. В понедельник состоятся заключительные игры во всех четырех группах, после чего будут названы команды, которые сразу выйдут в четвертьфинал и те, которые продолжат выступления на стадии 1/8 финала.
Уже сейчас известно, что сборные Венгрии, Грузии и Бельгии займут последние места в своих группах, а значит не смогут дальше продолжить борьбу. И только в группе С остался нерешенным вопрос, кто из двух команд - Украина или Турция - выйдет из группы, а кто отправиться домой.
Это стало известно после того, как в воскресенье волейболистки Болгарии в упорнейшем матче обыграли турецкую сборную со счетом 3:2 (на тай-брейке 20:18). И теперь в нашей группе за первое место поспорят Болгария и Россия, а за третье украинки и турчанки.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа С. Баку (Азербайджан)
Болгария - Турция
3:2 (25:17, 10:25, 25:16, 20:25, 20:18)
Турнирное положение команд в группе С:
1. Россия 2 матча, 5 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 3
2. Болгария 2, 4 (2, 0), 6 - 4
3. Украина 2, 2 (0, 2), 4 - 6
4. Турция 2, 1, (0, 2), 3 - 6
Результаты игр в других группах:
Группа А. Баку (Азербайджан)
Азербайджан - Польша
3:0 (25:14, 25:21, 25:23)
Германия - Венгрия
3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:18)
Турнирное положение команд в группе А:
1. Азербайджан 2, 6 (2, 0), 6 - 0
2. Польша 3, 5 (2, 1), 6 - 6
3. Германия 2, 4 (1, 1), 5 - 4
4. Венгрия 3, 0, (0, 3), 2 - 9
Группа В. Тбилиси (Грузия)
Грузия - Беларусь
0:3 (8:25, 11:25, 12:25)
Хорватия - Италия
2:3 (23:25, 21:25, 25:19, 25:10, 11:15)
(эту игру судил украинский арбитр Михаил Медвидь)
Турнирное положение команд в группе В:
1. Италия 3, 8 (3, 0), 9 - 3
2. Беларусь 3, 5 (2, 1), 7 - 5
3. Хорватия 3, 5 (1, 2), 7 - 7
4. Грузия 3, 0, (0, 3), 1 - 9
Группа D. Гянджа (Азербайджан)
Бельгия - Сербия
1:3 (26:24, 20:25, 22:25, 21:25)
Чехия - Голландия
1:3 (21:25, 15:25, 25:21, 22:25)
Турнирное положение команд в группе D:
1. Сербия 3, 9 (3, 0), 9 - 0
2. Голландия 3, 6 (2, 1), 6 - 5
3. Чехия 3, 3 (1, 2), 4 - 7
4. Бельгия 3, 0, (0, 3), 3 - 9
Таким образом, уже подведены итоги в группах В и D. Напрямую в 1/4 финала вышли победители групп Италия и Сербия, а матчах плей-офф за право выступать в четвертьфинале сыграют Беларусь, Хорватия, Голландия и Чехия.
В группах А и С в понедельник 25 сентября осталось провести три встречи. Именно они определят окончательное распределение мест.
Группа А
Азербайджан - Германия
Группа С
Россия - Болгария
Украина - Турция (начало матча в 19.30)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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