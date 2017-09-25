На Евро-2017 определились 11 участников плей-офф из 12

Подходит к завершению групповой этап чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. В понедельник состоятся заключительные игры во всех четырех группах, после чего будут названы команды, которые сразу выйдут в четвертьфинал и те, которые продолжат выступления на стадии 1/8 финала.



Уже сейчас известно, что сборные Венгрии, Грузии и Бельгии займут последние места в своих группах, а значит не смогут дальше продолжить борьбу. И только в группе С остался нерешенным вопрос, кто из двух команд - Украина или Турция - выйдет из группы, а кто отправиться домой.



Это стало известно после того, как в воскресенье волейболистки Болгарии в упорнейшем матче обыграли турецкую сборную со счетом 3:2 (на тай-брейке 20:18). И теперь в нашей группе за первое место поспорят Болгария и Россия, а за третье украинки и турчанки.



Чемпионат Европы. Женщины

Группа С. Баку (Азербайджан)

Болгария - Турция

3:2 (25:17, 10:25, 25:16, 20:25, 20:18)

Турнирное положение команд в группе С:

1. Россия 2 матча, 5 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 3

2. Болгария 2, 4 (2, 0), 6 - 4

3. Украина 2, 2 (0, 2), 4 - 6

4. Турция 2, 1, (0, 2), 3 - 6



Результаты игр в других группах:



Группа А. Баку (Азербайджан)

Азербайджан - Польша

3:0 (25:14, 25:21, 25:23)

Германия - Венгрия

3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:18)

Турнирное положение команд в группе А:

1. Азербайджан 2, 6 (2, 0), 6 - 0

2. Польша 3, 5 (2, 1), 6 - 6

3. Германия 2, 4 (1, 1), 5 - 4

4. Венгрия 3, 0, (0, 3), 2 - 9



Группа В. Тбилиси (Грузия)

Грузия - Беларусь

0:3 (8:25, 11:25, 12:25)

Хорватия - Италия

2:3 (23:25, 21:25, 25:19, 25:10, 11:15)

(эту игру судил украинский арбитр Михаил Медвидь)

Турнирное положение команд в группе В:

1. Италия 3, 8 (3, 0), 9 - 3

2. Беларусь 3, 5 (2, 1), 7 - 5

3. Хорватия 3, 5 (1, 2), 7 - 7

4. Грузия 3, 0, (0, 3), 1 - 9



Группа D. Гянджа (Азербайджан)

Бельгия - Сербия

1:3 (26:24, 20:25, 22:25, 21:25)

Чехия - Голландия

1:3 (21:25, 15:25, 25:21, 22:25)

Турнирное положение команд в группе D:

1. Сербия 3, 9 (3, 0), 9 - 0

2. Голландия 3, 6 (2, 1), 6 - 5

3. Чехия 3, 3 (1, 2), 4 - 7

4. Бельгия 3, 0, (0, 3), 3 - 9



Таким образом, уже подведены итоги в группах В и D. Напрямую в 1/4 финала вышли победители групп Италия и Сербия, а матчах плей-офф за право выступать в четвертьфинале сыграют Беларусь, Хорватия, Голландия и Чехия.



В группах А и С в понедельник 25 сентября осталось провести три встречи. Именно они определят окончательное распределение мест.



Группа А

Азербайджан - Германия



Группа С

Россия - Болгария

Украина - Турция (начало матча в 19.30)