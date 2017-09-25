Сборная Украины прощается с Евро-2017

Сегодня состоялись три заключительных матча группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, который проходит в Азербайджане и Грузии. Безусловно, всех нас, прежде всего, интересовала игра в группе С, где лицом к лицу в борьбе за единственную оставшуюся путевку в плей-офф сошлись сборные Украины и Турции.



Первую партию выиграли турецкие волейболистки 25:20. И во втором сете они постоянно лидировали в счете 14:8, 16:12, 21:15 и в итоге 25:19.



Третья партия вначале протекала в равной борьбе 4:4, а на первый технический перерыв соперницы ушли при счете 8:7 в пользу сборной Турции. После этого турчанки сумели оторваться на два очка 12:10, однако наша команда тут же ответила тем, что взяла три очка и вышла вперед 13:12. Это был ключевой момент в партии - украинки уже больше не отдавали свое преимущество и выиграли сет 25:20.



Казалось, что наша сборная перехватила инициативу в матче, но четвертый сет волейболистки Турции начали очень сильно и повели 6:1, затем 8:3. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Гария Егиазарова сократили отставание 10:8, однако уже вскоре турчанки снова увеличили преимущество 15:9 и ко второму техническому перерыву 16:10.

Когда счет стал 19:12, казалось, что уже все потеряно, но украинки ценой неимоверных усилий не только приблизились к соперницам, а и выровняли положение 21:21. Теперь все зависело от того, у кого окажутся крепче нервы. Украина вышла вперед 23:22, затем снова ничья 23:23 и уже у Турции матчбол 24:23. В последней атаке украинской сборной мяч, увы, прошел за пределами антенны и все - мы проиграли 23:25.



Еще в одном матче этой группы Россия была сильнее Болгарии 3:2



Чемпионат Европы. Женщины

Группа С. Баку (Азербайджан)

Украина - Турция

1:3 (20:25, 19:25, 25:20, 23:25)

Россия - Болгария

3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:13)



Итоговое положение команд в группе С:

1. Россия 3 матча, 7 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 5

2. Болгария 3, 5 (2, 1), 8 - 7

3. Турция 3, 4, (1, 2), 6 - 7

3. Украина 3, 2 (0, 3), 5 - 9



В группе А одни из хозяев чемпионата волейболистки Азербайджана нанесли поражение сборной Германии 3:1 и вышли в четвертьфинал.



Группа А. Баку (Азербайджан)

Азербайджан - Германия

3:1 (19:25, 25:19, 25:18, 25:18)

Итоговое положение команд в группе А:

1. Азербайджан 3, 9 (3, 0), 9 - 1

2. Польша 3, 5 (2, 1), 6 - 6

3. Германия 3, 4 (1, 2), 6 - 7

4. Венгрия 3, 0, (0, 3), 2 - 9



Итак, в сразу в четвертьфинал вышли победители групп - Азербайджан, Италия, России и Сербия.



А в 1/8 финала во вторник 26 сентября сыграют команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах:

Беларусь - Чехия

Голландия - Хорватия



В среду 27 сентября на площадку выйдут:

Болгария - Германия

Польша - Турция

