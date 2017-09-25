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Сборная Украины прощается с Евро-2017

В решающем матче за третье место в группе украинки проиграли в четырех партиях Турции

  • 25.09.2017 22:10
  • 367 просмотров
  • 1 комментария
Метки
CEV
© CEV

Сегодня состоялись три заключительных матча группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, который проходит в Азербайджане и Грузии. Безусловно, всех нас, прежде всего, интересовала игра в группе С, где лицом к лицу в борьбе за единственную оставшуюся путевку в плей-офф сошлись сборные Украины и Турции.

Первую партию выиграли турецкие волейболистки 25:20. И во втором сете они постоянно лидировали в счете 14:8, 16:12, 21:15 и в итоге 25:19.

Третья партия вначале протекала в равной борьбе 4:4, а на первый технический перерыв соперницы ушли при счете 8:7 в пользу сборной Турции. После этого турчанки сумели оторваться на два очка 12:10, однако наша команда тут же ответила тем, что взяла три очка и вышла вперед 13:12. Это был ключевой момент в партии - украинки уже больше не отдавали свое преимущество и выиграли сет 25:20.

Казалось, что наша сборная перехватила инициативу в матче, но четвертый сет волейболистки Турции начали очень сильно и повели 6:1, затем 8:3. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Гария Егиазарова сократили отставание 10:8, однако уже вскоре турчанки снова увеличили преимущество 15:9 и ко второму техническому перерыву 16:10.

Когда счет стал 19:12, казалось, что уже все потеряно, но украинки ценой неимоверных усилий не только приблизились к соперницам, а и выровняли положение 21:21. Теперь все зависело от того, у кого окажутся крепче нервы. Украина вышла вперед 23:22, затем снова ничья 23:23 и уже у Турции матчбол 24:23. В последней атаке украинской сборной мяч, увы, прошел за пределами антенны и все - мы проиграли 23:25.

Еще в одном матче этой группы Россия была сильнее Болгарии 3:2

Чемпионат Европы. Женщины
Группа С. Баку (Азербайджан)
Украина - Турция
1:3 (20:25, 19:25, 25:20, 23:25)
Россия - Болгария
3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:13)

Итоговое положение команд в группе С:
1. Россия 3 матча, 7 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 5
2. Болгария 3, 5 (2, 1), 8 - 7
3. Турция 3, 4, (1, 2), 6 - 7
3. Украина 3, 2 (0, 3), 5 - 9

В группе А одни из хозяев чемпионата волейболистки Азербайджана нанесли поражение сборной Германии 3:1 и вышли в четвертьфинал.

Группа А. Баку (Азербайджан)
Азербайджан - Германия
3:1 (19:25, 25:19, 25:18, 25:18)
Итоговое положение команд в группе А:
1. Азербайджан 3, 9 (3, 0), 9 - 1
2. Польша 3, 5 (2, 1), 6 - 6
3. Германия 3, 4 (1, 2), 6 - 7
4. Венгрия 3, 0, (0, 3), 2 - 9

Итак, в сразу в четвертьфинал вышли победители групп - Азербайджан, Италия, России и Сербия.

А в 1/8 финала во вторник 26 сентября сыграют команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах:
Беларусь - Чехия
Голландия - Хорватия

В среду 27 сентября на площадку выйдут:
Болгария - Германия
Польша - Турция
 

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    dimaprog
    online
      dimaprog, 25.09.2017 22:14
    +1
    Обидно. Совсем немного не хватило. Девченкам спасибо за игру!
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