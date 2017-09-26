Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ПЕРЕТЯТЬКО: «Мы проиграли, но при этом показали свой лучший волейбол»

Связующая сборной Украины поделилась впечатлениями от выступления нашей команды на Евро-2017

  • 26.09.2017 10:43
  • 193 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФВУ. Александра Перетятько
© ФВУ. Александра Перетятько
Волейболистка сборной Украины Александра Перетятько подвела итоги Евро-2017 для нашей команды.
 
«Мы довольны нашим путешествием на этом Евро, потому что хорошо выступили, и показали себя с хорошей стороны. Конечно, хотели выйти в плей-офф. Наш тренер был счастлив, несмотря на поражение – он сказал, что мы хорошо сыграли и боролись до самого конца. К сожалению, мы проиграли, но при этом показали свой лучший волейбол, поэтому ему не было о чем сожалеть», – сказала Перетятько.
 
Напомним, сборная Украины проиграла России (2:3), Болгарии (2:3) и Турции (1:3) в групповом раунде Евро-2017 и вылетела из турнира.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.