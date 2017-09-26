ПЕРЕТЯТЬКО: «Мы проиграли, но при этом показали свой лучший волейбол»

Волейболистка сборной Украины Александра Перетятько подвела итоги Евро-2017 для нашей команды.
«Мы довольны нашим путешествием на этом Евро, потому что хорошо выступили, и показали себя с хорошей стороны. Конечно, хотели выйти в плей-офф. Наш тренер был счастлив, несмотря на поражение – он сказал, что мы хорошо сыграли и боролись до самого конца. К сожалению, мы проиграли, но при этом показали свой лучший волейбол, поэтому ему не было о чем сожалеть», – сказала Перетятько.
Напомним, сборная Украины проиграла России (2:3), Болгарии (2:3) и Турции (1:3) в групповом раунде Евро-2017 и вылетела из турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.