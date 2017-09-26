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Сыграны матчи первого этапа Кубка Украины среди мужчин

Определилась восьмерка клубов, который вышли в следующий раунд турнира

  • 26.09.2017 18:45
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Сыграны матчи первого этапа Кубка Украины среди мужчин

В четырех городах страны состоялись игры нового розыгрыша Кубка Украины сезона 2017-2018 годов. Первыми завершили свои матчи команды, которые выступали в Виннице.

Кубок Украины сезона 2017-2018 гг. Мужчины
Первый этап.
Группа А. Винница
ВК «Сердце Подолья» (Винница) - «А-Пилон» (Умань)
3:0 (25:16, 25:12, 25:16)
«Фаворит» (Лубны) - ВСК «МХП Винница-2» (Винница)
1:3 (20:25, 25:22, 21:25, 18:25)
ВК «Сердце Подолья» - «Фаворит»
3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:20)
«А-Пилон» - ВСК «МХП Винница-2»
2:3 (26:24, 25:16, 21:25, 29:31, 14:16)
«Фаворит» - «А-Пилон»
3:0 (25:21, 29:27, 25:20)
ВСК «МХП Винница-2» - ВК «Сердце Подолья»
0:3 (16:25, 14:25, 16:25)
Итоговое положение команд в группе А:
1. ВК «Сердце Подолья» 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 1
2. ВСК «МХП Винница-2» 3, 5 (2, 1), 6 - 6
3. «Фаворит» 3, 3, (1, 2), 5 - 6
4. «А-Пилон» 3, 1 (0, 3), 2 - 9

Группа Б. Бахмут
«Змиевской энергетик» (Слобожанское) - «ШВСМ-СумДУ» (Сумы)
3:2 (25:27, 25:22, 22:25, 31:29, 15:5)
«Бахмут-ШВСМ» (Бахмут) - «ХОВУФКС» (Харьков)
3:0 (25:12, 25:18, 25:13)
«ХОВУФКС» - «ШВСМ-СумДУ»
1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 14:25)
«Бахмут-ШВСМ» - «Змиевской энергетик»
3:2 (25:23, 25:20, 21:25, 17:25, 15:11)
«Змиевской энергетик» - «ХОВУФКС»
3:0 (25:17, 25:13, 25:19)
«ШВСМ-СумДУ» - «Бахмут-ШВСМ»
3:0 (25:18, 25:18, 25:14)
Итоговое положение команд в группе Б:
1. «ШВСМ-СумДУ» 3, 7, (2, 1), 8 - 4
2. «Змиевской энергетик» 3, 6 (2, 1), 8 - 5
3. «Бахмут-ШВСМ» 3, 5, (1, 2), 6 - 5
4. «ХОВУФКС» 3, 0 (0, 3), 1 - 9

Группа В. Хмельницкий
«Днепр» (Днепр) - «ХАЭС-НАЭК» (Нетишин)
3:0 (25:20, 25:21, 25:13)
«Новатор-2-Прикордонник» (Хмельницкий) - «Колос» (Новоселица)
3:1 (26:24, 25:20, 21:25, 25:16)
«ХАЭС-НАЭК» - «Колос»
0:3 (17:25, 20:25, 19:25)
«Днепр» - «Новатор-2-Прикордонник»
1:3 (23:25, 24:26, 21:25, 19:25)
«Колос» - «Днепр»
2:3 (19:25, 25:21, 25:23, 14:25, 13:15)
«Новатор-2-Прикордонник» - «ХАЭС-НАЭК»
3:0 (25:23, 25:16, 25:23)
Итоговое положение команд в группе В:
1. «Новатор-2-Прикордонник» 3, 9, (3, 0), 9 - 2
2. «Днепр» 3, 5 (2, 1), 7 - 5
3. «Колос» 3, 4, (1, 2), 6 - 6
4. «ХАЭС-НАЭК» 3, 0 (0, 3), 0 - 9

Группа Г. Скадовск
«Заваир» (Одесса) - «Амалтея» (Херсон)
2:3 (23:25, 25:20, 25:15, 24:26, 13:15)
СК «Херсон-Сити» (Херсон) - «Агро-Спорт» (Антоновка)
3:0 (25:21, 28:26, 27:25)
«Заваир» - СК «Херсон-Сити»
3:0 (27:25, 25:19, 25:17)
«Амалтея» - «Агро-Спорт»
3:1 (26:24, 25:15, 17:25, 25:18)
«Амалтея» - СК «Херсон-Сити»
3:0 (25:16, 25:20, 25:15)
«Агро-Спорт» - «Заваир»
0:3 (19:25, 22:27, 25:27)
Итоговое положение команд в группе Г:
1. «Амалтея» 3, 8, (3, 0), 9 - 3
2. «Заваир» 3, 7 (2, 1), 8 - 3
3. СК «Херсон-Сити» 3, 3, (1, 2), 3 - 6
4. «Агро-Спорт» 3, 0 (0, 3), 1 - 9

Таким образом, в следующий этап Кубка Украины вышли команды ВК «Сердце Подолья» (Винница), ВСК «МХП Винница-2» (Винница), «ШВСМ-СумДУ» (Сумы), «Змиевской энергетик» (Слобожанское), «Новатор-2-Прикордонник» (Хмельницкий), «Днепр» (Днепр), «Амалтея» (Херсон), «Заваир» (Одесса).

Матчи второго раунда турнира пройдут с 27 по 29 октября. К вышеперечисленным 8 командам добавятся еще 4 клуба Суперлиги - ВК «МХП-Винница» (Винница), «Новатор» (Хмельницкий), «Юракадемия» (Харьков) и «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов).

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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