Сыграны матчи первого этапа Кубка Украины среди мужчин

В четырех городах страны состоялись игры нового розыгрыша Кубка Украины сезона 2017-2018 годов. Первыми завершили свои матчи команды, которые выступали в Виннице.



Кубок Украины сезона 2017-2018 гг. Мужчины

Первый этап.

Группа А. Винница

ВК «Сердце Подолья» (Винница) - «А-Пилон» (Умань)

3:0 (25:16, 25:12, 25:16)

«Фаворит» (Лубны) - ВСК «МХП Винница-2» (Винница)

1:3 (20:25, 25:22, 21:25, 18:25)

ВК «Сердце Подолья» - «Фаворит»

3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:20)

«А-Пилон» - ВСК «МХП Винница-2»

2:3 (26:24, 25:16, 21:25, 29:31, 14:16)

«Фаворит» - «А-Пилон»

3:0 (25:21, 29:27, 25:20)

ВСК «МХП Винница-2» - ВК «Сердце Подолья»

0:3 (16:25, 14:25, 16:25)

Итоговое положение команд в группе А:

1. ВК «Сердце Подолья» 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 1

2. ВСК «МХП Винница-2» 3, 5 (2, 1), 6 - 6

3. «Фаворит» 3, 3, (1, 2), 5 - 6

4. «А-Пилон» 3, 1 (0, 3), 2 - 9



Группа Б. Бахмут

«Змиевской энергетик» (Слобожанское) - «ШВСМ-СумДУ» (Сумы)

3:2 (25:27, 25:22, 22:25, 31:29, 15:5)

«Бахмут-ШВСМ» (Бахмут) - «ХОВУФКС» (Харьков)

3:0 (25:12, 25:18, 25:13)

«ХОВУФКС» - «ШВСМ-СумДУ»

1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 14:25)

«Бахмут-ШВСМ» - «Змиевской энергетик»

3:2 (25:23, 25:20, 21:25, 17:25, 15:11)

«Змиевской энергетик» - «ХОВУФКС»

3:0 (25:17, 25:13, 25:19)

«ШВСМ-СумДУ» - «Бахмут-ШВСМ»

3:0 (25:18, 25:18, 25:14)

Итоговое положение команд в группе Б:

1. «ШВСМ-СумДУ» 3, 7, (2, 1), 8 - 4

2. «Змиевской энергетик» 3, 6 (2, 1), 8 - 5

3. «Бахмут-ШВСМ» 3, 5, (1, 2), 6 - 5

4. «ХОВУФКС» 3, 0 (0, 3), 1 - 9



Группа В. Хмельницкий

«Днепр» (Днепр) - «ХАЭС-НАЭК» (Нетишин)

3:0 (25:20, 25:21, 25:13)

«Новатор-2-Прикордонник» (Хмельницкий) - «Колос» (Новоселица)

3:1 (26:24, 25:20, 21:25, 25:16)

«ХАЭС-НАЭК» - «Колос»

0:3 (17:25, 20:25, 19:25)

«Днепр» - «Новатор-2-Прикордонник»

1:3 (23:25, 24:26, 21:25, 19:25)

«Колос» - «Днепр»

2:3 (19:25, 25:21, 25:23, 14:25, 13:15)

«Новатор-2-Прикордонник» - «ХАЭС-НАЭК»

3:0 (25:23, 25:16, 25:23)

Итоговое положение команд в группе В:

1. «Новатор-2-Прикордонник» 3, 9, (3, 0), 9 - 2

2. «Днепр» 3, 5 (2, 1), 7 - 5

3. «Колос» 3, 4, (1, 2), 6 - 6

4. «ХАЭС-НАЭК» 3, 0 (0, 3), 0 - 9



Группа Г. Скадовск

«Заваир» (Одесса) - «Амалтея» (Херсон)

2:3 (23:25, 25:20, 25:15, 24:26, 13:15)

СК «Херсон-Сити» (Херсон) - «Агро-Спорт» (Антоновка)

3:0 (25:21, 28:26, 27:25)

«Заваир» - СК «Херсон-Сити»

3:0 (27:25, 25:19, 25:17)

«Амалтея» - «Агро-Спорт»

3:1 (26:24, 25:15, 17:25, 25:18)

«Амалтея» - СК «Херсон-Сити»

3:0 (25:16, 25:20, 25:15)

«Агро-Спорт» - «Заваир»

0:3 (19:25, 22:27, 25:27)

Итоговое положение команд в группе Г:

1. «Амалтея» 3, 8, (3, 0), 9 - 3

2. «Заваир» 3, 7 (2, 1), 8 - 3

3. СК «Херсон-Сити» 3, 3, (1, 2), 3 - 6

4. «Агро-Спорт» 3, 0 (0, 3), 1 - 9



Таким образом, в следующий этап Кубка Украины вышли команды ВК «Сердце Подолья» (Винница), ВСК «МХП Винница-2» (Винница), «ШВСМ-СумДУ» (Сумы), «Змиевской энергетик» (Слобожанское), «Новатор-2-Прикордонник» (Хмельницкий), «Днепр» (Днепр), «Амалтея» (Херсон), «Заваир» (Одесса).



Матчи второго раунда турнира пройдут с 27 по 29 октября. К вышеперечисленным 8 командам добавятся еще 4 клуба Суперлиги - ВК «МХП-Винница» (Винница), «Новатор» (Хмельницкий), «Юракадемия» (Харьков) и «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов).