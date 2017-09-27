Наталія МАМАДОВА: «Дуже рада за рівень збірної України»

Лідер збірної Азербайджану - Наталія Мамадова, яку ми добре пам'ятаємо під призвищем Сказка, розповіла про завдання своєї національної команди на Євро-2017.

– Головне завдання збірної Азербайджану на цей чемпіонат Європи - боротися за медалі. І це я вважаю нам під силу. У нас дуже хороша команда, тим більше - ми граємо удома.

– У нас пам'ятають, що Ви - українка, і дуже шкодують, що свого часу поїхали шукати щастя до Азербайджану. Матчі збірної України тут довелося подивитися, що можете сказати про українських волейболісток?

– Я дуже рада за рівень збірної України: повезло суперникам, що не поступилися у матчах із нею! Я знаю багатьох гравців української команди, з деякими із них росла у волейболі, грала в одних клубах. Справді, мені дуже приємно, що в Україні з невисоким рівнем чемпіонату і неналежним фінансуванням, збірна виступає на дуже хорошому рівні.

– А з ким Ви грали із сьогоднішнього нашого складу?

– Грала з Олександрою Перетятько, памятаю інших дівчат. У "Волеро" останній сезон провели разом із Олесею Рихлюк, якої тут немає, але ми знаємо - наскільки це хороший гравець. Відзначу у складі збірної України і талановиту молодь. Хороші молоді волейболістки, абсолютно не губляться не майданчику. Єдине - бракує трішки досвіду.

– А що зараз можна сказати про рівень азербайджанського волейболу? Наскільки я розумію, клас збірної і рівень клубів - це дві великі різниці...

– Зараз на рівні і не тільки азербайджанського волейболу позначилася фінансова криза. В Азербайджані дуже розвинені силові види спорту - дзюдо, боротьба. Гімнастику зараз узялися розвивати. Із ігрових видів спорту на пристойному рівні, напевне, тільки футбол і жіночий волейбол. Навіть чоловічий зараз не дуже користується підтримкою.

– Груповий бар'єр збірна Азербаджану впевнено подолала. Можете назвати на цьому чемпіонаті Європи фаворитів?

– Тут рівень топ-збірних дуже рівний. Усі грають так непередбачувано! Ви подивіться, Туреччина запросто могла не вийти з групи! Я дуже хотіла, щоб Україна перемогла, але трішки не вистачило сил. А я вважаю, що і Азербайджан - фаворит. Звісно, ми ніколи не були з медалями, але справді гідні грати за нагороди.