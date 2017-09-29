В полуфиналах Евро-2017 сыграют Голландия-Азербайджан, Сербия-Турция

В Азербайджане и Грузии продолжается чемпионат Европы по волейболу среди женщин. После группового этапа, который сборная Украины, к сожалению, так и не смогла преодолеть, состоялись матчи плей-офф 1/8 и 1/4 финала.
Вначале друг с другом играли команды, занявшие в своих группах вторые и третьи места. Сборная Беларуси в пяти сетах переиграла Чехию, причем уступая по ходу матча 0:2. С таким же счетом 3:2 волейболистки Германии одолели Болгарию. Представители Голландии нанесли поражение Хорватии 3:0, а турецкая команда была сильнее польской сборной 3:1.
Чемпионат Европы. Женщины
1/8 финала. Баку (Азербайджан)
Беларусь - Чехия
3:2 (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 17:15)
Германия - Болгария
3:2 (25:14, 20:25, 25:16, 19:25, 11:15)
Голландия - Хорватия
3:0 (25:18, 25:8, 25:21)
Польша - Турция
1:3 (22:25, 25:27, 25:18, 23:25)
Победители этих матчей встречались со сборными, занявшими первые места на групповом этапе. И здесь уже случились два неожиданных результата. Так, волейболистки Италии, считавшиеся одними из фаворитов турнира, в трех партиях проиграли соперницам из Голландии. А сборная России, дважды подряд побеждавшая на предыдущих турнирах, с тем же счетом 0:3 потерпела поражение в игре с командой Турции.
В полуфинал вышли также хозяйки чемпионата волейболистки Азербайджана (они выиграли у Германии 3:0) и сборная Сербии, одолевшая Беларусь также в трех сетах.
Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала. Баку (Азербайджан)
Италия - Голландия
0:3 (17:25, 20:25, 13:25)
Сербия - Беларусь
3:0 (25:19, 25:12, 25:14)
Азербайджан - Германия
3:0 (25:20, 25:18, 25:21)
Россия - Турция
0:3 (25:27, 18:25, 20:25)
В субботу 30 сентября в полуфинальных матчах чемпионата Европы встретятся:
Голландия - Азербайджан
Сербия - Турция
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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