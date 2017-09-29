Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В полуфиналах Евро-2017 сыграют Голландия-Азербайджан, Сербия-Турция

За бортом европейского чемпионата остались сильные сборные Италии, России, Германии и Польши

  • 29.09.2017 22:00
  • 80 просмотров
  • 0 комментария
Метки
CEV
© CEV

В Азербайджане и Грузии продолжается чемпионат Европы по волейболу среди женщин. После группового этапа, который сборная Украины, к сожалению, так и не смогла преодолеть, состоялись матчи плей-офф 1/8 и 1/4 финала.

Вначале друг с другом играли команды, занявшие в своих группах вторые и третьи места. Сборная Беларуси в пяти сетах переиграла Чехию, причем уступая по ходу матча 0:2. С таким же счетом 3:2 волейболистки Германии одолели Болгарию. Представители Голландии нанесли поражение Хорватии 3:0, а турецкая команда была сильнее польской сборной 3:1.

Чемпионат Европы. Женщины
1/8 финала. Баку (Азербайджан)
Беларусь - Чехия
3:2 (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 17:15)
Германия - Болгария
3:2 (25:14, 20:25, 25:16, 19:25, 11:15)
Голландия - Хорватия
3:0 (25:18, 25:8, 25:21)
Польша - Турция
1:3 (22:25, 25:27, 25:18, 23:25)

Победители этих матчей встречались со сборными, занявшими первые места на групповом этапе. И здесь уже случились два неожиданных результата. Так, волейболистки Италии, считавшиеся одними из фаворитов турнира, в трех партиях проиграли соперницам из Голландии. А сборная России, дважды подряд побеждавшая на предыдущих турнирах, с тем же счетом 0:3 потерпела поражение в игре с командой Турции.

В полуфинал вышли также хозяйки чемпионата волейболистки Азербайджана (они выиграли у Германии 3:0) и сборная Сербии, одолевшая Беларусь также в трех сетах.

Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала. Баку (Азербайджан)
Италия - Голландия
0:3 (17:25, 20:25, 13:25)
Сербия - Беларусь
3:0 (25:19, 25:12, 25:14)
Азербайджан - Германия
3:0 (25:20, 25:18, 25:21)
Россия - Турция
0:3 (25:27, 18:25, 20:25)

В субботу 30 сентября в полуфинальных матчах чемпионата Европы встретятся:
Голландия - Азербайджан
Сербия - Турция

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.