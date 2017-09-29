В полуфиналах Евро-2017 сыграют Голландия-Азербайджан, Сербия-Турция

В Азербайджане и Грузии продолжается чемпионат Европы по волейболу среди женщин. После группового этапа, который сборная Украины, к сожалению, так и не смогла преодолеть, состоялись матчи плей-офф 1/8 и 1/4 финала.



Вначале друг с другом играли команды, занявшие в своих группах вторые и третьи места. Сборная Беларуси в пяти сетах переиграла Чехию, причем уступая по ходу матча 0:2. С таким же счетом 3:2 волейболистки Германии одолели Болгарию. Представители Голландии нанесли поражение Хорватии 3:0, а турецкая команда была сильнее польской сборной 3:1.



Чемпионат Европы. Женщины

1/8 финала. Баку (Азербайджан)

Беларусь - Чехия

3:2 (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 17:15)

Германия - Болгария

3:2 (25:14, 20:25, 25:16, 19:25, 11:15)

Голландия - Хорватия

3:0 (25:18, 25:8, 25:21)

Польша - Турция

1:3 (22:25, 25:27, 25:18, 23:25)



Победители этих матчей встречались со сборными, занявшими первые места на групповом этапе. И здесь уже случились два неожиданных результата. Так, волейболистки Италии, считавшиеся одними из фаворитов турнира, в трех партиях проиграли соперницам из Голландии. А сборная России, дважды подряд побеждавшая на предыдущих турнирах, с тем же счетом 0:3 потерпела поражение в игре с командой Турции.



В полуфинал вышли также хозяйки чемпионата волейболистки Азербайджана (они выиграли у Германии 3:0) и сборная Сербии, одолевшая Беларусь также в трех сетах.



Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала. Баку (Азербайджан)

Италия - Голландия

0:3 (17:25, 20:25, 13:25)

Сербия - Беларусь

3:0 (25:19, 25:12, 25:14)

Азербайджан - Германия

3:0 (25:20, 25:18, 25:21)

Россия - Турция

0:3 (25:27, 18:25, 20:25)



В субботу 30 сентября в полуфинальных матчах чемпионата Европы встретятся:

Голландия - Азербайджан

Сербия - Турция