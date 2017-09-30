Локомотив будет бороться за самые высокие места

Многократные и действующие чемпионы Украины волейболисты харьковского «Локомотива» полностью готовы к новому сезону и намерены решать самые высокие задачи. Об этом говорилось на пресс-конференции для журналистов с участием руководства клуба и игроков, которые в межсезонье пришли в команду.
Пресс-конференцию открыл президент ВК «Локомотив» (Харьков) Евгений Щербина. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом, когда из-за прекращения финансирования клуб оказался на грани исчезновения, ситуация значительно стабилизировалась и при поддержке людей, протянувших руку помощи в то непростое время, в первую очередь народного депутата Украины Виктора Остапчука, команда не просто сохранилась, а и практически молодежным составом снова выиграла золотые медали.
Что касается нынешнего межсезонья, то все намеченная программа была выполнена. «Локомотив» готовился к новому сезону, как в Украине, так и в Польше, где провел двухнедельный учебно-тренировочный сбор.
Задачи перед командой снова стоят самые высокие - выиграть чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок, а также пройти как можно дальше в европейском Кубке Вызова.
Более конкретнее о проведении самой подготовки к новому сезону рассказал главный тренер команды Игорь Зяблицев. Прежде всего, он представил новых игроков команды. Так, после небольшого перерыва вернулись в клуб доигровщик Евгений Капаев и либеро Денис Фомин. Пришли также два бывших игрока другого харьковскогоклуба «Юракадемии» - доигровщик Олег Шевченко и центральный блокирующий Александр Грюк. Пополнил ряды железнодорожников и еще один воспитанник харьковского волейбола связующий Юрий Синица. Кроме того, помощником Игоря Зяблицева теперь будет наставник молодежной сборной страны заслуженный тренер Украины Николай Пасажин, с которым они вместе в свое время выступали за «Локомотив». А новым капитаном клуба стал диагональный Юрий Томин.
Кстати, теперь уже бывший многолетний капитан харьковчан Владимир Татаринцев завершил карьеру игрока и проводы его из большого спорта пройдут накануне стартового матча «Локомотива» в новом чемпионате Украины 5 октября.
Также Игорь Зяблицев остановился на сборе в Польше, где команда за 11 дней провела 10 контрольных матчей, включая турнир с участием сильных местных клубов, а также волейболистов Аргентины и Италии. Этот турнир харьковчане выиграли, причем интересно, что повторили они свой успех спустя ровно 10 лет, когда также стали победителями польского турнира.
Напомним, что первый тур чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд пройдет 5 и 6 октября. В нем сыграют:
«Локомотив» (Харьков) - «Сердце Подолья» (Винница)
«Барком-Кажаны» (Львов) - ВК «Днепр» (Днепр)
ВК «Винница» (Винница) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Новатор» (Хмельницкий) - «Юракадемия» (Харьков)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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