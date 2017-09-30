Локомотив будет бороться за самые высокие места

А как приятно смотреть матч когда игрок из твоей стоаны делает игру. Просто гордость розбирает. К...

Когда эту венесуэльскую газонокосилку наконец удалят???

Ну вот опять. Ну желтая же вторая (хотя четвертая уже).

Цей Каюбі костолом конкретний

Арбитр какой-то кретин форменный. Уже надо было двух игроков Аугсбурга отправлять в душ. Это не ф...