Волейболистки Голландии стали первыми финалистками Евро-2017

Андрюха молодца! лаптеботам большой привет,на соссии нет таких игроков как Ярмоленко,и не было,и ...

WADO - ну успокойся уже, иди на улицу пройдись, там , пивка попей с приятелями , в кино там схо...

Андрій красавчик!!! Удачі і продовжуй в тому ж дусі!!

Не розумію , WADO - це тіпа карате, чі це вантус універсальний?