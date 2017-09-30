Волейболистки Голландии стали первыми финалистками Евро-2017

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин вступил в решающую фазу. Сегодня проходят два полуфинальных матча. Один из них уже состоялся. В нем встречались команды Азербайджана и Голландии.
Несмотря на то, что фаворитками поединка считались представители Нидерландов, многие специалисты отдавали предпочтение и азербайджанским волейболисткам. Уже несколько лет клубы из этой страны успешно выступают на международной арене, да и сборная имеет на своем счету немало громких побед.
Вот и в первой партии полуфинала хозяйки чемпионата показали, что способны серьезно побороться за выход в финал - они победили 25:20. Правда, затем два сета с одинаковым счетом взяли голландские девушки 25:19. Но четвертая партия снова оказалась за Азербайджаном - они выиграли ее с минимальным перевесом 27:25.
Таким образом, судьба матча решалась на тай-брейке. При счете 6:6 гости взяли два очка подряд и уже не упускали своего небольшого преимущества вплоть до последнего розыгрыша. 15:12 в пользу Голландии и именно эта команда завтра будет играть в главном финале. Азербайджан ждет игра за 3 место.
Чемпионат Европы. Женщины
Баку (Азербайджан). Полуфинал
Голландия - Азербайджан
3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 25:27, 15:12)
Второй полуфинал Сербия - Турция пройдет немного позже.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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