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Волейболистки Голландии стали первыми финалистками Евро-2017

В пяти партиях «оранжевые» обыграли хозяек турнира сборную Азербайджана

  • 30.09.2017 20:48
  • 109 просмотров
  • 1 комментария
Метки
CEV
© CEV

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин вступил в решающую фазу. Сегодня проходят два полуфинальных матча. Один из них уже состоялся. В нем встречались команды Азербайджана и Голландии.

Несмотря на то, что фаворитками поединка считались представители Нидерландов, многие специалисты отдавали предпочтение и азербайджанским волейболисткам. Уже несколько лет клубы из этой страны успешно выступают на международной арене, да и сборная имеет на своем счету немало громких побед.

Вот и в первой партии полуфинала хозяйки чемпионата показали, что способны серьезно побороться за выход в финал - они победили 25:20. Правда, затем два сета с одинаковым счетом взяли голландские девушки 25:19. Но четвертая партия снова оказалась за Азербайджаном - они выиграли ее с минимальным перевесом 27:25.

Таким образом, судьба матча решалась на тай-брейке. При счете 6:6 гости взяли два очка подряд и уже не упускали своего небольшого преимущества вплоть до последнего розыгрыша. 15:12 в пользу Голландии и именно эта команда завтра будет играть в главном финале. Азербайджан ждет игра за 3 место.

Чемпионат Европы. Женщины
Баку (Азербайджан). Полуфинал
Голландия - Азербайджан
3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 25:27, 15:12)

Второй полуфинал Сербия - Турция пройдет немного позже.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 30.09.2017 21:00
    0
    голландки виграли але помилок допускали багато ще й при подачі
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