Сербия также сыграет в финале чемпионата Европы

Во второй полуфинальной встрече сегодняшнего игрового дня на женском чемпионате Европы по волейболу лицом к лицу сошлись команды Сербии и Турции.
Ожидаемой борьбы, увы, не получилось. Сербская сборная оказалась явно сильнее своих соперниц и добилась уверенной победы со счетом 3:0.
Чемпионат Европы. Женщины
Баку (Азербайджан). Полуфинал
Сербия - Турция
3:0 (25:17, 25:12, 25:21)
Напомним, что в первом полуфинале Голландия выиграла у Азербайджана со счетом 3:2.
Завтра в воскресенье 1 октября в финальном матче Евро-2017 встретятся сборные Сербии и Голландии, а в матче за 3 место сойдутся команды Азербайджана и Турции.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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