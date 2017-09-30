Сербия также сыграет в финале чемпионата Европы

Уважаемая администарция , будь те так добры, объясните за что я получил бан? Или кто то руковдс...

а как насчет послужить защитником новой родины , то бишь в армию сходить ? Или паспорт новый толь...

Приятная Новость ! Креативный Игрок ! Надеюсь Принесет Пользу !