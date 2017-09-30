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Сербия также сыграет в финале чемпионата Европы

Без особых проблем сербские волейболистки победили в полуфинале сборную Турции

  • 30.09.2017 22:50
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CEV
© CEV

Во второй полуфинальной встрече сегодняшнего игрового дня на женском чемпионате Европы по волейболу лицом к лицу сошлись команды Сербии и Турции.

Ожидаемой борьбы, увы, не получилось. Сербская сборная оказалась явно сильнее своих соперниц и добилась уверенной победы со счетом 3:0.

Чемпионат Европы. Женщины
Баку (Азербайджан). Полуфинал
Сербия - Турция
3:0 (25:17, 25:12, 25:21)

Напомним, что в первом полуфинале Голландия выиграла у Азербайджана со счетом 3:2.

Завтра в воскресенье 1 октября в финальном матче Евро-2017 встретятся сборные Сербии и Голландии, а в матче за 3 место сойдутся команды Азербайджана и Турции.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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