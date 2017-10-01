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Женская сборная Сербии стала чемпионом Европы

В финальном матче сербские волейболистки победили команду Голландии

  • 01.10.2017 23:20
  • 214 просмотров
  • 2 комментария
Метки
CEV
© CEV

В столице Азербайджана городе Баку завершился чемпионат Европы по волейболу среди женщин. В главном матче турнира в борьбе за первое место встретились сборные Сербии и Голландии.

Первые две партии выиграли представители Балканского полуострова - 25:20 и 25:22. Затем их соперницы сумели сократить отставание - 18:25. Но уже в четвертом сете все закончилось. Сербия выиграла 25:18 и стала чемпионом Старого континента.

В матче за третье место сборная Турции одолела хозяек турнира команду Азербайджана также в четырех партиях.

Чемпионат Европы. Женщины
Баку (Азербайджан).
Финал
Сербия - Голландия
3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18)

Матч за 3 место
Турция - Азербайджан
3:1 (22:25, 25:21, 25:14, 25:8)

Добавлю, что в итоговом протоколе чемпионата Европы сборная Украины заняла 13 место.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    poroshman-moisa
      poroshman-moisa, 01.10.2017 23:31
    -3
    Живите Србиjа
    Ссылка
    Руслан Шевченко
      Руслан Шевченко, 01.10.2017 23:47
    0
    poroshman-moisa, 01.10.2017 23:31
    Живите Србиjа
    Но хочется-слава Украине? Когда Карл? Как болельщик Я устал ждать побед, Когда?
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