Женская сборная Сербии стала чемпионом Европы

В столице Азербайджана городе Баку завершился чемпионат Европы по волейболу среди женщин. В главном матче турнира в борьбе за первое место встретились сборные Сербии и Голландии.
Первые две партии выиграли представители Балканского полуострова - 25:20 и 25:22. Затем их соперницы сумели сократить отставание - 18:25. Но уже в четвертом сете все закончилось. Сербия выиграла 25:18 и стала чемпионом Старого континента.
В матче за третье место сборная Турции одолела хозяек турнира команду Азербайджана также в четырех партиях.
Чемпионат Европы. Женщины
Баку (Азербайджан).
Финал
Сербия - Голландия
3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18)
Матч за 3 место
Турция - Азербайджан
3:1 (22:25, 25:21, 25:14, 25:8)
Добавлю, что в итоговом протоколе чемпионата Европы сборная Украины заняла 13 место.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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