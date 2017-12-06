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Локомотив сыграет в Чехии, а Барком примет Войводину

В среду пройдут матчи еврокубков с участием украинских клубов

  • 06.12.2017 09:05
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Локомотив сыграет в Чехии, а Барком примет Войводину

Оба представителя Украины в мужских волейбольных европейских кубковых турнирах проведут свои поединки в среду 6 декабря.

Чемпион страны харьковский «Локомотив» свой стартовый матч в 1/16 финала Кубка Вызова сыграет в Чехии, где его соперником будет клуб «Волейбол» из Брно. Игра начнется в 21 час по киевскому времени.

А во Львове серебряный призер предыдущего чемпионата Украины местный «Барком-Кажаны» в игре 1/16 финала Кубка ЕКВ встретится с известной сербской командой «Войводина». Напомним, что львовяне уже прошли один этап турнира, победив по сумме двух матчей израильский «Маккаби» (3:1 дома и 2:3 в Тель-Авиве).

Кубок Вызова. Мужчины. Сезон 2017-2018
1/16 финала. Первый матч
6 декабря
«Волейбол» (Брно, Чехия) - «Локомотив» (Харьков, Украина)
Начало матча в 21 час

Кубок ЕКВ. Мужчины. Сезон 2017-2018
1/16 финала. Первый матч
6 декабря
«Барком-Кажаны» (Львов, Украина) - «Войводина» (Нови Сад, Сербия)
Начало матча в 19 часов

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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