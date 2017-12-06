Локомотив сыграет в Чехии, а Барком примет Войводину

Оба представителя Украины в мужских волейбольных европейских кубковых турнирах проведут свои поединки в среду 6 декабря.



Чемпион страны харьковский «Локомотив» свой стартовый матч в 1/16 финала Кубка Вызова сыграет в Чехии, где его соперником будет клуб «Волейбол» из Брно. Игра начнется в 21 час по киевскому времени.



А во Львове серебряный призер предыдущего чемпионата Украины местный «Барком-Кажаны» в игре 1/16 финала Кубка ЕКВ встретится с известной сербской командой «Войводина». Напомним, что львовяне уже прошли один этап турнира, победив по сумме двух матчей израильский «Маккаби» (3:1 дома и 2:3 в Тель-Авиве).



Кубок Вызова. Мужчины. Сезон 2017-2018

1/16 финала. Первый матч

6 декабря

«Волейбол» (Брно, Чехия) - «Локомотив» (Харьков, Украина)

Начало матча в 21 час



Кубок ЕКВ. Мужчины. Сезон 2017-2018

1/16 финала. Первый матч

6 декабря

«Барком-Кажаны» (Львов, Украина) - «Войводина» (Нови Сад, Сербия)

Начало матча в 19 часов