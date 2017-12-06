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Барком уступил Войводине в первой игре 1/16 финала Кубка ЕКВ

На своей площадке львовяне потерпели поражение со счетом 0:3

  • 06.12.2017 20:35
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  • 1 комментария
Метки
CEV
© CEV

Сегодня проходят первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужчин. Украину здесь представляет серебряный призер предыдущего чемпионата страны львовский клуб «Барком-Кажаны».

Соперник львовянам достался непростой. Это многократный участник европейских кубковых турниров, в том числе и Лиги чемпионов, сербская команда «Войводина» из города Нови Сад.

Уже в первом сете поединка во Львове гости показали свою силу, выиграв его со счетом 25:16. И вторую партию лучше начали сербские волейболисты, которые к первому техническому перерыву повели 8:4. Далее «Войводина» продолжала лидировать в счете, хотя в какой-то момент хозяева площадки сократили отставание до минимума 21:22. Но все же сербы и здесь добились успеха 25:23.

А вот в третьей партии львовские волейболисты нашли в себе дополнительные резервы и попытались изменить ход встречи. Во всяком случае ко второму техническому перерыву они были впереди 16:12. Далее украинцы вели 22:18, однако уже вскоре гости выровняли ситуацию 23:23. После этого львовяне имели несколько сетболов, затем уже их соперники имели матчболы. В конце концов партию выиграли волейболисты Сербии 33:31 и вместе с нею матч 3:0. 

Кубок ЕКВ. Мужчины. Сезон 2017-2018
1/16 финала. Первый матч
6 декабря
«Барком-Кажаны» (Львов, Украина) - «Войводина» (Нови Сад, Сербия)
0:3 (16:25,23:25, 31:33)

Ответный матч пройдет в Сербии 20 декабря.

Напомним, что немного позже также сегодня свой первый матч в Кубке Вызова проведет харьковский «Локомотив», который сыграет в Чехии с клубом «Волейбол» из Брно.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    ypka
    online
    ypka, 06.12.2017 21:54
    0
    Локо также влетает-но мы не будем развивать баскет и воллей а будем тратить деньги на празднования отстранения россиян
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