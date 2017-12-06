Регина дважды обыграла Северодончанку

Пятый тур чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги растянулся на пять дней с 1 по 5 декабря и завершился в Ровно, где встречались местная «Регина-МЭГУ» и «Северодончанка» из одноименного города.



В обеих встречах победили хозяйки площадки с одинаковым счетом 3:1.



Вот результаты всех матчей 5 тура и положение команд в турнирной таблице:



Чемпионат Украины по волейболу. Женщины

Суперлига. 5 тур

«Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье) - «Химик» (Южный)

2:3 (18:25, 25:21, 22:25, 25:23, 11:15)

0:3 (17:25, 15:25, 16:25)

«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)

3:0 (25:23, 25:21, 25:14)

2:3 (24:26, 25:21, 23:25, 25:14, 10:15)

«Волынь-Университет» (Луцк) - «Фаворит» (Киев)

3:0 (25:10, 25:6, 25:14)

3:0 (25:9, 25:7, 25:11)

«Регина-МЭГУ» (Ровно) - «Северодончанка» (Северодонецк)

3:1 (25:21, 19:25, 25:17, 25:17)

3:1 (25:22, 20:25, 25:16, 25:16)



1. «Химик» 10 матчей, 28 очков (10 побед, 0 поражений), соотношение партий 30 - 4

2. «Волынь-Университет» 10, 24 (8, 2), 24 - 10

3. «Галычанка-ТНЭУ» 10, 23 (7, 3), 25 - 11

4. «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 10 (5, 5), 15, 19 - 18

5. «Регина-МЭГУ» 10, 15 (5, 5), 17 - 20

6. «Билозгар-Медуниверситет» 10, 14 (5, 5), 17 - 17

7. «Северодончанка» 10, 1 (0, 10), 6 - 30

8. «Фаворит» 10, 0 (0, 10), 2 - 30



В следующем туре 8 и 9 декабря сыграют:

«Химик» (Южный) - «Регина-МЭГУ» (Ровно)

«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)

«Волынь-Университет» (Луцк) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)

15 и 16 декабря

«Фаворит» (Киев) - «Северодончанка» (Северодонецк)