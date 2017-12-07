Локомотив потерпел поражение в первом матче Кубка Вызова

Следом за львовским клубом «Барком-Кажаны», который на своей площадке уступил в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ сербской «Войводине», не сумел порадовать украинских любителей волейбола и действующий чемпион страны харьковский «Локомотив». В стартовом поединке Кубка Вызова железнодорожники играли в Чехии против клуба «Волейбол» (Брно).
Увы, все три партии выиграли хозяева площадки. Но если в первой из них еще была настоящая борьба и завершился сет со счетом 25:23, то в двух следующих преимущество чешской команды было более весомым - оба раза она выиграла 25:19.
«Локомотив» играл в таком составе: Владимир Остапенко (набрал 5 очков), Юрий Синица (1), Илья Ковалев (2), Максим Дрозд (11), Юрий Томин (13), Евгений Капаев (5), Денис Фомин (либеро) - стартовый. На замену выходили Сергей Евстратов (0), Виталий Кучер (2), Дмитрий Виецкий (0).
Кубок Вызова. Мужчины. Сезон 2017-2018
1/16 финала. Первый матч
6 декабря
«Волейбол» (Брно, Чехия) - «Локомотив» (Харьков, Украина)
3:0 (25:23, 25:19, 25:19)
Ответный матч пройдет в Харькове 20 декабря.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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