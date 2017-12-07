Локомотив потерпел поражение в первом матче Кубка Вызова

Люди ауу !!! Какие нахрен нам английские клубы ,вы что смеетесь ??? Шахта конечно молодец , что М...

У Ливера суператакующий стиль и связка Коутиньо-Фирминьо-Мане-Салах накидает Шахтёру полную торбу...

Попадись нам Барса.

В цьому сезоні все компенсовано, і вже1/8 при нормальному жеребі буде цікавою

Да, в АПЛ это абсолютно проходимая команда, не безгрешна, сейчас на 6 месте. Шансы хоть и не боль...

Нам нужны сильные соперники , чтобы играть научили Барса и ПСЖ.

А тепер подумаємо про другі команди - Реал, Ювентус, Баварія, Челсі, Севілья, Порту і зальотний Б...