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Локомотив потерпел поражение в первом матче Кубка Вызова

Харьковчане проиграли на выезде чешской команде «Волейбол» из Брно

  • 07.12.2017 00:35
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CEV
© CEV

Следом за львовским клубом «Барком-Кажаны», который на своей площадке уступил в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ сербской «Войводине», не сумел порадовать украинских любителей волейбола и действующий чемпион страны харьковский «Локомотив». В стартовом поединке Кубка Вызова железнодорожники играли в Чехии против клуба «Волейбол» (Брно).

Увы, все три партии выиграли хозяева площадки. Но если в первой из них еще была настоящая борьба и завершился сет со счетом 25:23, то в двух следующих преимущество чешской команды было более весомым - оба раза она выиграла 25:19.

«Локомотив» играл в таком составе: Владимир Остапенко (набрал 5 очков), Юрий Синица (1), Илья Ковалев (2), Максим Дрозд (11), Юрий Томин (13), Евгений Капаев (5), Денис Фомин (либеро) - стартовый. На замену выходили Сергей Евстратов (0), Виталий Кучер (2), Дмитрий Виецкий (0).

Кубок Вызова. Мужчины. Сезон 2017-2018
1/16 финала. Первый матч
6 декабря
«Волейбол» (Брно, Чехия) - «Локомотив» (Харьков, Украина)
3:0 (25:23, 25:19, 25:19)

Ответный матч пройдет в Харькове 20 декабря.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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