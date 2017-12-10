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Волейболистки Волыни дважды победили Галычанку

В центральных матчах шестого тура в Луцке успеха додились хозяйки площадки

  • 10.12.2017 10:00
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ВК Химик
© ВК Химик

Главной интригой 6-го тура чемпионата Украины по волейболу в женской Суперлиге стало противостояние двух команд, входящих в лидирующее трио. Луцкая «Волынь-Университет» принимала «Галычанку-ТНЭУ» из Тернополя.

В первой игре ближе к победе были гости, которые после трех партий вели в счете 2:1. Но удержать это преимущество им не удалось и два следующих сета взяла «Волынь-Университет» - 25:17 и 15:9. Во второй игре луцкие волейболистки выиграли с общим счетом 3:1 и, таким образом, закрепились на втором месте в турнирной таблице.

А лидирует в чемпионате страны многократный обладатель золотых медалей нескольких последних лет «Химик» из Южного. В шестом туре он без особых проблем дома обыграл «Регину-МЭГУ» (Ровно) - оба раза по 3:0.

Также двойного успеха добилась и винницкая команда «Билозгар-Медуниверситет», одолевшая на своей площадке «Орбиту-ЗТМК-ЗНУ» из Запорожья 3:2 и 3:0. Благодаря этим победам волейболистки из Винницы обошли в турнирной таблице соперниц и поднялись уже на четвертое место.

Чемпионат Украины по волейболу. Женщины
Суперлига. 6 тур
«Волынь-Университет» (Луцк) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)
3:2 (25:23, 25:27, 18:25, 25:17, 15:9)
3:1 (25:15, 25:22, 23:25, 25:17)
«Химик» (Южный) - «Регина-МЭГУ» (Ровно)
3:0 (25:11, 25:13, 25:17)
3:0 (25:12, 25:16, 25:19)
«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)
3:2 (25:14, 21:25, 24:26, 25:18, 17:15)
3:0 (25:16, 30:28, 25:18)

Матчи между командами «Фаворит» (Киев) - «Северодончанка» (Северодонецк) состоятся 15 и 16 декабря.

Турнирная таблица в женской волейбольной Суперлиге сейчас выглядит так:

1. «Химик» 12 матчей, 34 очка (12 побед, 0 поражений), соотношение партий 36 - 4
2. «Волынь-Университет» 12, 29 (10, 2), 30 - 13
3. «Галычанка-ТНЭУ» 12, 24 (7, 5), 28 - 17
4. «Билозгар-Медуниверситет» 12, 19 (7, 5), 23 - 19
5. «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 12 (5, 7), 16, 22 - 23
6. «Регина-МЭГУ» 12, 15 (5, 7), 17 - 26
7. «Северодончанка» 10, 1 (0, 10), 6 - 30
8. «Фаворит» 10, 0 (0, 10), 2 - 30

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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