Химик победил в первом матче Кубка ЕКВ

Сегодня проходят первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ среди женщин. В городе Южном Одесской области чемпион Украины «Химик» принимал швейцарскую команду «Франш-Монтань» и победил со счетом 3:0.



Все три партии прошли с преимуществом хозяек площадки. И если в первом сете соперницы украинского клуба еще хоть как-то сопротивлялись 25:19, то далее уже был просто разгром 25:11 и 25:9.



Кубок ЕКВ. Женщины. Сезон 2017-2018

1/16 финала. Первый матч

12 декабря

«Химик» (Южный, Украина) - «Франш-Монтань» (Сеньлежье, Швейцария)

3:0 (25:19, 25:11, 25:9)



Ответный матч пройдет в Швейцарии почти через месяц 11 января 2018 года.