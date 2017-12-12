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Химик победил в первом матче Кубка ЕКВ

У себя в Южном подопечные Андрея Романовича обыграли волейболисток Швейцарии

  • 12.12.2017 22:45
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ВК Химик
© ВК Химик

Сегодня проходят первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ среди женщин. В городе Южном Одесской области чемпион Украины «Химик» принимал швейцарскую команду «Франш-Монтань» и победил со счетом 3:0.

Все три партии прошли с преимуществом хозяек площадки. И если в первом сете соперницы украинского клуба еще хоть как-то сопротивлялись 25:19, то далее уже был просто разгром 25:11 и 25:9.

Кубок ЕКВ. Женщины. Сезон 2017-2018
1/16 финала. Первый матч
12 декабря
«Химик» (Южный, Украина) - «Франш-Монтань» (Сеньлежье, Швейцария)
3:0 (25:19, 25:11, 25:9)

Ответный матч пройдет в Швейцарии почти через месяц 11 января 2018 года.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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