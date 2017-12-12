Химик победил в первом матче Кубка ЕКВ

Сегодня проходят первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ среди женщин. В городе Южном Одесской области чемпион Украины «Химик» принимал швейцарскую команду «Франш-Монтань» и победил со счетом 3:0.
Все три партии прошли с преимуществом хозяек площадки. И если в первом сете соперницы украинского клуба еще хоть как-то сопротивлялись 25:19, то далее уже был просто разгром 25:11 и 25:9.
Кубок ЕКВ. Женщины. Сезон 2017-2018
1/16 финала. Первый матч
12 декабря
«Химик» (Южный, Украина) - «Франш-Монтань» (Сеньлежье, Швейцария)
3:0 (25:19, 25:11, 25:9)
Ответный матч пройдет в Швейцарии почти через месяц 11 января 2018 года.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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