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В Польше стартовал клубный чемпионат мира

В нем участвуют 8 мужских команд из Европы, Азии и Южной Америки

  • 12.12.2017 23:45
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http://clubworldchampionships.2017.men.fivb.com
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В польских городах Лодзь и Ополе во вторник начались игры чемпионата мира среди мужских клубных команд. На первом этапе они разбиты на две группы.

В группе А волейболисты клуба «Кендзежин-Козле» из Польши с большим трудом обыграли иранский «Сармайе Банк» со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. А действующий обладатель почетного приза двух последних лет бразильский «Сада Крузейро» неожиданно в трех партиях проиграл итальянской команде «Любе Чивитанова» (на фото в красной форме).

В группе В двукратный серебряный призер двух предыдущих турниров и трехкратный победитель Лиги чемпионов ЕКВ казанский «Зенит» победил аргентинский клуб «Боливар» 3:0. Еще в одном поединке волейболисты польского клуба «Скра» также в трех сетах были сильнее китайского «Шанхая».

Чемпионат мира среди клубов. Мужчины
Польша. 12 декабря. Первый тур
Группа А
«Кендзежин-Козле» (Польша) - «Сармайе Банк» (Иран)
3:2 (19:25, 20:25, 25:16, 31:29, 17:15)
«Сада Крузейро» (Бразилия) - «Любе Чивитанова» (Италия)
0:3 (21:25, 16:25, 18:25)

Группа В
«Зенит» (Казань, Россия) - «Боливар» (Аргентина)
3:0 (25:20, 25:19, 25:17)
«Скра» (Польша) - «Шанхай» (Китай)
3:0 (25:18, 25:19, 25:21)

13 декабря в среду пройдут такие матчи:
Группа А
«Кендзежин-Козле» - «Любе Чивитанова»
«Сармайе Банк» - «Сада Крузейро»
Группа В
«Зенит» - «Шанхай»
«Скра» - «Боливар»

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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