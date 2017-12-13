Скра, Зенит и Любе Чивитанова вышли в полуфинал чемпионата мира

В Польше продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских клубов. Сегодня состоялись игры второго тура.
В группе В уже стали известны оба полуфиналиста. Ими стали казанский «Зенит» и польская команда «Скра», которые одержали по второй победе подряд. Россияне выиграли у китайского «Шанхая» 3:0, а хозяева площадки были сильнее аргентинского «Боливара» 3:1.
А вот в группе А известна только одна команда, которая ниже второго места уже не опуститься. Это итальянская «Любе Чивитанова». Сегодня она в пяти партиях победила польский клуб «Закса Кендзежин-Козле». Свою первую победу на турнире одержал действующий обладатель трофея бразильский «Сада Крузейро», выигравший у команды «Сармайе Банк» из Ирана 3:0. Таким образом судьба второго полуфиналиста из этой группы определиться завтра в очном противостоянии польских и бразильских волейболистов.
Чемпионат мира среди клубов. Мужчины
Польша. 13 декабря. Второй тур
Группа А
«Закса Кендзежин-Козле» (Польша) - «Любе Чивитанова» (Италия)
2:3 (25:23, 21:25, 25:23, 21:25, 16:18)
«Сармайе Банк» (Иран) - «Сада Крузейро» (Бразилия)
0:3 (23:25, 20:25, 22:25)
Положение команд в группе А:
1. «Любе Чивитанова» 2 матча, 5 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 2
2. «Закса Кендзежин-Козле» 2, 3 (1, 1), 5 - 5
3. «Сада Крузейро» 2, 3 (1, 1), 3 - 3
4. «Сармайе Банк» 2, 1 (0, 2), 2 - 6
Группа В
«Зенит» (Казань, Россия) - «Шанхай» (Китай)
3:0 (25:15, 25:16, 25:21)
«Скра» (Польша) - «Боливар» (Аргентина)
3:1 (23:25, 25:15, 25:21, 25:19)
Положение команд в группе В:
1. «Зенит» 2, 6 (2, 0), 6 - 0
2. «Скра» 2, 6 (2, 0), 6 - 1
3. «Боливар» 2, 3 (0, 2), 1 - 6
4. «Шанхай» 2, 0 (0, 2), 0 - 6
В заключительном туре группового этапа 14 декабря в четверг сыграют:
Группа А
«Закса Кендзежин-Козле» - «Сада Крузейро»
«Любе Чивитанова» - «Сармайе Банк»
Группа В
«Шанхай» - «Боливар»
«Скра» - «Зенит»
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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