Юракадемия на выезде неожиданно обыграла Барком

Сегодня во Львове и Виннице начались игры 6-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. И сразу же состоялась первая сенсация - серебряный призер предыдущего сезона и участник европейского Кубка ЕКВ львовский «Барком-Кажаны» на своей площадке проиграл харьковской «Юракадемии», у которой один из самых молодых составов в элитном дивизионе.
Зато есть хороший наставник в лице заслуженного тренера Украины Владимира Романцова (на фото). Кстати, Владимир Иванович еще является и главным тренером юниорской сборной Украины, которая совсем недавно в Минске выиграла серебряные награды чемпионата Восточно-Европейской Волейбольной Ассоциации. Так вот, сразу несколько игроков той сборной защищают цвета нынешней «Юракадемии». И, уезжая во Львов, Владимир Романцов сказал о том, что команда не просто едет для того, чтобы оказать сопротивление более опытным соперникам, а и обязательно попробует взять очки.
Эти слова не разошлись с делом. Уже в первой встрече харьковчане выиграли у львовян со счетом 3:1 и теперь постараются сделать то же самое и в повторном поединке.
Еще в одном матче четверга команда «Сердце Подолья» у себя в Виннице нанесла поражение «Днепру» в трех партиях.
Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины
Суперлига. 6 тур. Первые матч
14 декабря
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Юракадемия» (Харьков)
1:3 (24:26, 21:25, 25:18, 23:25)
«Сердце Подолья» (Винница) - «Днепр» (Днепр)
3:0 (25:16, 25:22, 25:16)
Турнирной положение команд после сегодняшних игр:
1. «Локомотив» 10 матчей, 26 очков (9 побед, 1 поражение), соотношение партий 29 - 12
2. «Новатор» 10, 23 (8, 2), 25 - 12
3. «Барком-Кажаны» 11, 19 (6, 5), 25 - 17
4. ВК «МХП-«Винница» 10, 18 (6, 4), 23 - 16
5. «Сердце Подолья» 11, 18 (6, 5), 21 - 18
6. «Юракадемия» 11, 15 (5, 6), 19 - 23
7. «Днепр» 11, 4 (1, 10), 9 - 32
8. «Буревестник-ШВСМ» 10, 3 (1, 9), 8 - 29
В пятницу 15 декабря в двух парах «Барком-Кажаны» (Львов) - «Юракадемия» (Харьков) и «Сердце Подолья» (Винница) - «Днепр» (Днепр) пройдут повторные матчи, а также состоятся первые поединки в парах
«Локомотив» (Харьков) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) и
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК МХП-«Винница» (Винница)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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