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На клубном чемпионате мира определились все полуфиналисты

К трем клубам, вышедшими из групп досрочно, присоединился бразильский «Сада Крузейро»

  • 14.12.2017 23:40
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http://clubworldchampionships.2017.men.fivb.com
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В четверг в Польше завершился групповой этап чемпионат мира по волейболу среди мужских клубных команд. Главной интригой этого дня был вопрос о том, кто пройдет дальше из группы А - хозяева турнира польский «Закса Кендзежин-Козле» или действующий обладатель трофея бразильский «Сада Крузейро».

В матче между этими соперниками самой интересной и напряженной оказалась вторая партия. Ее с большим трудом выиграли гости 32:30. Именно этот сет, похоже, стал переломным в игре, так как первую и третью партии бразильцы взяли достаточно уверенно 25:13 и 25:20. Такой же счет был зафиксирован в еще одном матче группы А. Итальянская «Любе Чивитанова» была сильнее клуба «Сармайе Банк» (Иран).

Что касается группы В, то здесь оба полуфиналиста были известны заранее и сегодня казанский «Зенит» и польская «Скра» должны были выяснить, кто займет первое место, а кто второе. Выиграли россияне 3:0. А вот китайский «Шанхай» напоследок решил «хлопнуть дверью» и в пятисетовом противостоянии сумел победить аргентинский «Боливар» 3:2.

Чемпионат мира среди клубов. Мужчины
Польша. 14 декабря. Третий тур
Группа А
«Закса Кендзежин-Козле» (Польша) - «Сада Крузейро» (Бразилия)
0:3 (13:25, 30:32, 20:25)
«Любе Чивитанова» (Италия) - «Сармайе Банк» (Иран)
3:0 (26:24, 25:17, 25:23)

Итоговое положение команд в группе А:
1. «Любе Чивитанова» 3 матча, 8 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 2
2. «Сада Крузейро» 3, 6 (2, 1), 6 - 3
2. «Закса Кендзежин-Козле» 3, 3 (1, 2), 5 - 8
4. «Сармайе Банк» 3, 1 (0, 3), 2 - 9

Группа В
«Скра» (Польша) - «Зенит» (Казань, Россия)
0:3 (27:29, 20:25, 16:25)
«Шанхай» (Китай) - «Боливар» (Аргентина)
3:2 (22:25, 25:21, 23:25, 25:18, 15:13)

Положение команд в группе В:
1. «Зенит» 3, 9 (3, 0), 9 - 0
2. «Скра» 3, 6 (2, 1), 6 - 4
3. «Шанхай» 3, 2 (1, 2), 3 - 8
4. «Боливар» 3, 1 (0, 3), 3 - 9

Теперь в полуфиналах в субботу 16 декабря встретятся:
«Любе Чивитанова» - «Скра»
«Зенит» - «Сада Крузейро»

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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