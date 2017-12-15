Олеся РЫХЛЮК: «Надеюсь, главные победы у меня еще впереди»

С Олесей шапочно был знаком еще с 2002 года, когда она только пришла в одесскую «Джинестру». Довелось даже присутствовать на матче, который стал для нее трамплином в большой волейбол. 11 декабря того же 2002-го юная, и совсем необстрелянная Рыхлюк, которой в тот день исполнилось 15 лет, вышла тогда в стартовом составе. Не стушевалась. Более того, в буквальном смысле спасла свою команду от поражения…

Таким был старт ее карьеры. С тех пор она шла по восходящей. Еще восемь лет в Одессе, потом – еще семь за рубежом, в качестве одного из лидеров и главного бомбардира – такова уж участь диагональной. Следили за ней посредством Интернету, а более пристально уже, когда Олеся стала выступать в составе швейцарского «Волеро» в Лиге чемпионов, где она постоянно была в числе лучших снайперов. Светила украинская волейбольная звезда как будто на другом небосклоне. И казалось недостижимой как игрок топ-уровня. Впрочем, это впечатление это оказалось обманчивым при новой встрече с волейболисткой. Спустя семь лет, когда Олеся вернулась в сборную Украины. В Южном, где проходил сбор.

Все такая же приветливая и добродушная. И договориться об интервью не оказалось проблемой. Долгожданное интервью не обмануло ожиданий. Олеся была настроена позитивно, оттого беседа получилась искренней, открытой и эмоциональной. Часа два общались с диктофоном, еще немного без оного…

Тем хватало. Первое за много лет выступление в составе сборной – в отборочном турнире чемпионата мира, чемпионат Европы, который ей пришлось пропустить. Конечно же, полистали страницы биографии.

Так уж получилось, что интервью было подготовлено аккурат к 11 декабря, когда нашей героине исполнилось 30 лет. Мы поздравляем одну из лучших украинских волейболисток с днем рождения и желаем ей осуществить все свои мечты. Итак, вашему вниманию первое в карьере развернутое интервью Олеси Рыхлюк как своеобразный подарок волейболистке ко дню рождения

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

- Отборочный турнир чемпионата мира-2018 стал первым для вас в составе сборной Украины чуть ли не за десять лет. Наша сборная, к сожалению, вновь не отобралась в финальную часть, и для вас турнир сложился не лучшим образом, я имею в виду проблемы со здоровьем, о которых говорил тренер…

- Да, к сожалению, в Баку я сильно заболела. Наверное, не рассчитала свои силы. Десять месяцев сезона, перелеты, смена часовых поясов (на сборы в Южный Олеся прибыла вскоре после участия в составе «Волеро» в клубном чемпионате мира, проходившем в Японии. – прим. В.Е.). Организм не выдержал: я заболела ангиной. Причем, заболела так, как в своей жизни еще не болела. Иммунитет упал, видимо. Слабость, тело ломит и так далее. Но мы профессионалы – приходится в любом состоянии играть.

Спасибо тренеру, что он меня берег, как мог. Играла только в самых важных матчах. И то в матче с Азербайджаном отыграла только две партии из трех. В общем, не смогла я дать результат, который хотелось бы. Чем смогла – помогла.

- В матче с Голландией и у команды, и у вас игра получилась (27 очков в активе Олеси. – прим. В.Е.). Но проиграли в четырех партиях, две из которых на «больше-меньше». Чего не хватило для победы?

- Не могу сказать, что Голландия была на тот момент на том же уровне, что на Олимпийских играх. На их игре сказалась смена тренера (Джованни Гвидетти сменил Джим Моррисон. – прим. В.Е.). В этом смысле была показательна игра голландской сборной против азербайджанской команды.

Чего не хватило нам? Наверное, веры в то, что мы можем побеждать такие команды. Плюс уверенности в себе.

- Какое впечатление в целом от пребывания в сборной, где вы не были долгое время?

- Для меня было очень интересно спустя столько лет вернуться в эту среду. Я уже так привыкла находиться за рубежом. Мне понравилось в сборной, хороший коллектив. Я чуть-чуть переживала по поводу того, как воспримут мое появление в сборной. Могли ведь воспринять и так: «Вот, приехала «звезда». Встретили по-доброму. Для меня это было очень важным и позитивным моментом.

Что касается тренировочного процесса и организации, то очень порадовало, что и президент Федерации, и тренерский штаб очень стараются и очень хотят результата. Все отдают все, что могут ради результата. Надеюсь, это принесет свои плоды в будущем.

- Как говорил президент ФВУ Михаил Мельник, финальную часть чемпионата Европы вы пропустили из-за травмы. Насколько тяжелым было решение?

- Очень тяжелым, так как знаю, что команда на меня очень рассчитывала.

- Планируете ли в дальнейшем выступать за сборную?

- Если меня будут вызывать в сборную и мое здоровье будет позволять мне быть полезной команде - я буду только рада.

ВОЛЕЙБОЛ. ПЕРВЫЕ ШАГИ

- Олеся, вспомните, пожалуйста, как вы связали свою жизнь с волейболом?

- Начиналось все, если не ошибаюсь, в 1994-м. Тогда я училась в первом классе. В школу пришел тренер Борис Михайлович Пеккер-Белаковский. Сейчас он живет в Израиле, старенький уже. А тогда, естественно, искал высоких девочек. Я была уже высокой относительно других детей. Он выбрал меня, и с тех пор я в волейболе.

Не знаю, что зацепило меня в этом виде спорта. Коллектив был хороший. С некоторыми девочками до сих пор общаюсь. Наверное, не хотелось терять дружеские отношения. А тренировки были нелегкие. Все-таки ежедневные занятия, по три часа, между прочим. И летом у нас сборы были.

- Любовь с первого взгляда?

- Возможно. Не задумывалась над этим. Но на первых порах иногда были мысли бросить. Было непросто, как я уже говорила. А кроме того родители требовали еще и успеваемость в школе. Ставки на спорт не делались. Просто решили, что раз «девочка высокая, должна физически развиваться». Но и об учебе не забывать. Уроки должны быть обязательно сделаны. Школа, тренировка, уроки допоздна. Иногда до глубокой ночи засиживалась. И так каждый день. Но, видимо, не зря все это было (улыбается).

- Когда на горизонте появилась Одесса? Или вы появились на горизонте Одессы?

- Когда мой детский тренер эмигрировал в Израиль, надо было переходить к другому тренеру. Перешла к не менее известному детскому тренеру Инне Михайловне Борте. Несколько лет занималась у нее. У Инны Михайловны были контакты с Игорем Филиштинским. Ее воспитанницы Елена Удовенко и Ольга Куриленко уже к тому времени выступали в одесской команде. И вот как-то на наши очередные летние сборы, который проходили в Одесской области приехал Игорь Дмитриевич Филиштинский, чтобы посмотреть на нас. Вскоре после этого мои родители подписали контракт, и я стала игроком «Джинестры».

- Как родители отпустили?

- Не знаю, что у них было на душе, но я дико не хотела. Просто рыдала. Я была очень домашним ребенком. Поэтому переехать в другой город и самостоятельно там жить было сильным стрессом для меня. Родители наверняка понимали, что это необходимый шаг, если я хочу быть профессиональной спортсменкой, я же, в силу возраста, скорее всего, отнеслась к этому эмоционально.

- А вы хотели быть профессиональной спортсменкой?

- Думаю, что в тот момент я еще не понимала, чего я хочу от волейбола. Зачем я еду в Одессу и что меня ждет впереди. Родители сказали: «Надо!». Плакала-плакала, но поехала…

Спустя много лет могу сказать, что благодарна родителям за то, что они тогда так поступили.

- Ну и в Киеве, наверное, особых вариантов для развития не было…

- Ну почему же? Тогда была команда «МНТУ». Но не думаю, если бы я перешла в эту команду, у меня было бы будущее. Был еще вариант – уехать учиться в Америку, но решили остаться в Одессе.

ТРЕБОВАНИЯ ФИЛИШТИНСКОГО

- Были наслышаны об Игоре Филиштинском?

- Нет (смеется).

- Как прошла адаптация в Одессе?

- Первое время каждый день звонила домой. Хорошо, что уже мобильная связь была в то время. Звонила, плакала, скучала. Но в команде были девчонки-ровесницы – например, Света Верина, с которой до сих пор хорошо дружим, Катя Федоренко, вместе с которой я приехала. Общаться было с кем. Была ж еще плеяда девчонок более старших. Хотя они – и я им очень благодарна за то - хорошо меня приняли. И когда я встала в состав в 14-летнем возрасте в команде такого уровня, в команде таких мастеров, опытные девчонки всегда мне помогали и поддерживали. Огромная им благодарность.

- Из ДЮСШ в команду мастеров. Разница ведь колоссальная. Как справились?

- Иногда, вообще, не понимала, что происходит. Комбинации какие-то играли. Мы такого в школе не проходили (смеется). Было нелегко, но, повторюсь, всегда помогали, никто не высказывал своего недовольства из-за того, что у меня не получалось.

- Игорь Филиштинский предъявлял серьезные требования с самого начала?

- Вот сейчас анализирую и мне кажется, что Игорь Дмитриевич относился ко мне бережно. Конечно, требовал, и порой жестко. И кричал, и ругал. Это был бы не Филиштинский, если бы он был не столь требовательным. Но в то время, мне кажется, что требовал он в меру, понимая, что может сделать ребенок в таком нежном возрасте. Старался, как мне кажется, быть мягче в некоторых эпизодах, хотя были разные ситуации.

- Приехав из ДЮСШ, что умели на тот момент?

- Что-то умела. Мы ведь и юношеские чемпионаты Украины выигрывали своей командой. Интересно, что мой первый детский тренер использовал меня на позиции связующей. Где-то с семи до лет двенадцати. В атаку меня перевела Инна Михайловна – мой второй тренер. Ведь почему я была связующей, потому, что всегда тренировалась с игроками на три-четыре года старше меня. Среди них я, конечно, была самой низенькой в команде, поэтому и пасовала.

- А почему тренировались со старшими волейболистками?

- Потому что опережала свой возраст по волейбольному умению. Я играла и за свой возраст, и за старших. Но, наверное, никто и не думал, что я буду настолько высокой. У меня мама ростом 1,74 м, сейчас это стандартный рост, а тогда считался высоким. По росту я пошла в папу. Никто не ожидал, что я так выросту, поэтому меня готовили на высокую связку, как Дашу Чмиль (Озбек).

А возвращаясь к тому, что умела. Умела атаковать на определенном уровне. Но все равно это было не на тех скоростях, не столь комбинационным был волейбол, в который я умела играть. Например, забег с одной ноги нас не учили играть. «Взлет» знала, «зону» знала. Основы были. Но много, естественно, пришлось подтягивать.

- На какой позиции наигрывал вас Игорь Филиштинский?

- В «четверке». Но без приема. На этой позиции я играла довольно долго. И потому было довольно непросто перейти в «двойку» в достаточно зрелом возрасте, ведь в диагонали я играю всего четыре года. Кто не знал, что я ранее играла в «четверке», чуть ли не восторгались: «Ты так хорошо из «четыре» атакуешь» (улыбается). И так удивленно: еще и в шестой зоне играешь в защите. «На самом деле, это мое родное место», - отвечала я.

- Почему «без приема»? Не дано, не научили?

- Это последствия того, что очень рано начала играть в «Джинестре», и потому Игорь Дмитриевич не мог мне доверить прием. Атаку я могла тянуть по тем возможностям, что у меня тогда были. А прием? Над ним надо было работать. Кроме того, чтобы принимать, нужен опыт. Принимать в четырнадцать лет в команде мастеров, наверное, все-таки нереально, плюс в «Джинестре» были принимающие хорошего уровня. Например, Женя Душкевич, играя первым темпом, умела это делать. Проблем с приемом, как мне кается, в «Джинестре» тогда не было. Поэтому мой прием команде был не нужен. Вот так и сложилась моя судьба: больше никто и никогда меня этому не учил. Вот так и получилось, что я волейболистка, играющая в четвертой зоне, но непринимающая. Нестандартная, скажем так, ситуация. Поэтому за «Волеро» перешла сугубо в «диагональ».

- На какие элементы Игорь Филиштинский обращал наибольшее внимание в тренировочном процессе?

- Насколько я сейчас помню, то Игорь Дмитриевич всегда уделял большое внимание блоку. Это я точно помню. Тут всегда были высокие требования. В защите, наверное, в меньшей степени как от высокорослого игрока. Атака и блок – вот основные направления.

- Получилось вам поставить такой элемент как блок, как думаете?

- Не буду утверждать – хороший у меня блок или плохой.

Игорь Дмитриевич, помню, говорил: «Блок такая штука: либо дано, либо не дано». Должно быть чутье. И я с ним, пожалуй, соглашусь. Бывает, ловишь этот элемент, и все идет, как по маслу. А иногда… Нет. И не можешь понять, что происходит. Вроде бы правильно все делаешь, но не получается. Блок – это, мягко говоря, непростой элемент. И, скажу я вам: не так много игроков, которые умеют хорошо блокировать.

ДВОЙНОЙ ПОДАРОК

- Первый матч за «Джинестру» остался в памяти?

- Я хорошо помню игру со «Шверинером» в Германии. Не помню, первая это была моя игра за «Джинестру», или нет. Помню, что проиграли мы тогда. А затем мы играли в еврокубке с греческой командой. И это из самых ярких моих матчей того периода. Причем это происходило в день моего рождения. Пятнадцать лет мне тогда исполнилось.

- Вспомните тот матч, пожалуйста…

- Недавно мне повезло увидеть сюжет об этом матче, и потому могу достаточно точно передать то, как все происходило. Я тогда вышла в стартовом составе вместо Виты Причепы, которая была травмирована.

Конечно, сильно волновалась, переживала перед выходом на площадку, как, наверное, и любой игрок в таком возрасте, выходящий на площадку. Не хотелось подвести команду в столь ответственной игре.

Вообще, сейчас удивляюсь, как Оля Павлова доверила мне концовочные мячи, когда судьба матча висела на волоске. Мы проигрывали 0:2 к тому времени. При счете 25:25 мне удалось дважды отыграться от блока. Мы победили в той партии 27:25, переломили ход игры и в итоге победили.

- Как вы, по сути дела, еще ребенок справились тогда с эмоциями?

- Ну, когда ты в игре, волнение уходит, а когда тебе летит передача, ты уже делаешь то, что должен делать. Так происходит сейчас. Тогда, наверное, тоже так было.

- После матча был двойной праздник? Отметили победу и день рождения.

- Да-а (гордо). Тортик съели. Мама тогда привезла настоящий «Киевский торт» из Киева. Это я очень хорошо помню. Здорово было. Сама по себе победа в том матче стала для меня большим подарком. А я еще и удачно сыграла. И мама моя все это видела, пережила со мной вместе. Счастье – одним словом.

- Тренер что-то говорил после игры?

- Думаю, что да. У нас обычно были собрания. Наверняка что-то сказал и мне лично. Но я была тогда в такой эйфории, что такие подробности вряд ли вспомню.

Но, мне кажется, что после того меня уже воспринимали как игрока, который может помочь команде в сложный момент, внести свою лепту в успех.

- Вы именно в том сезоне пришли в команду?

- Нет, пришла я сезоном ранее. Тогда я еще училась в Киеве и приезжала только на туры, на субботу-воскресенье. Иногда в Одессу, иногда в другие города. Мы с Катей Федоренко так и ездили.

- Наверное, первый предсезонный сбор в Одессе стал откровением, так?

- Не могу сказать, что летние сборы для меня были чем-то новым. У меня едва ли с семи лет были летние сборы с трехразовыми тренировками, подъемом в шесть утра и кроссом. Поэтому нагрузок я не боялась, закаленным была ребенком (улыбается).

ДВОЙНОЙ КОРАБЛЬ

- Много ли времени прошло, когда вы уже почувствовали себя «железным» игроком стартового состава «Джинестры»?

- В какой-то момент я встала в состав и не покидала его. Когда именно это произошло, не вспомню.

- Какая из побед команды в чемпионате страны оставила в памяти наиболее яркий след?

- В 2004-м, когда мы обыграли «Орбиту» в пятиматчевой финальной серии. Мы обменялись выигрышами на домашних площадках, и все решалось в заключительном матче в Одессе. До этого несколько лет «Джинестра» была безоговорочным фаворитом чемпионата, а тут интрига. Судьба титула решалась в единственном матче. Ответственность невероятная. Для меня победа в том чемпионате стала наиболее ценной. Тот сезон я отыграла как волейболистка стартового состава от начала до конца и в полной мере прочувствовала это чемпионство.

Люди буквально с балкона свисали в зале СКА, когда мы играли решающий матч. А когда были матчи с принципиальными соперниками, особенно с «Кругом», всегда был полный зал.

- Можете сравнить атмосферу во время одесских матчей того периода с тем, с зарубежным периодом?

- Где бы ты не играл всегда приятно играть при полных трибунах. Поддержка зрителей очень вдохновляет и заряжает энергией.

Что чувствовала тогда на площадке в Одессе, мне сложно вспомнить, но одно знаю точно: я всегда стремилась играть лучше.

Игорь Дмитриевич всегда меня так настраивал, и он мне подарил веру в себя, в то, что я могу играть на более высоком уровне, чем чемпионат Украины. «Большому кораблю – большое плавание», - говорил он мне.

- … понимая, что в чемпионате Украины вы уже не задержитесь…

- Игорь Дмитриевич болезненно переживал, когда волейболистки уезжали за границу. Будучи еще юной волейболисткой, видела, как ему приходилось отпускать старших девочек. И всегда это было тяжело. Наверное, как-то по-отцовски. Так и со мной. Игорь Дмитриевич понимал, что и этого птенца, то есть меня, придется выпустить из гнезда (улыбается). Но вместе с тем всегда говорил, что я могу стать хорошим игроком на международном уровне. И это, наверное, давало мне веру в себя.

- В 2006 году Игорь Филиштинский, который вам много дал как игроку, покинул команду. Как вы это восприняли?

- Игорь Дмитриевич для меня и, наверное, для «Джинестры» особый тренер. Во многом благодаря ему команда держалась на уровне, благодаря ему был результат. Для меня его уход стал сильным ударом. Некоторые девочки ушли вслед за ним. Я осталась…

Как бы там ни было, я благодарна Игорю Дмитриевичу за то, что он подарил билет в большой волейбол. В моей волейбольной судьбе он сыграл важнейшую роль. Я всегда буду об этом помнить.

Влад ЕФИМОВ

Вторая часть интервью, где Олеся Рыхлюк расскажет о зарубежной части своей карьеры, а также немного о личной жизни – в ближайшее время на нашем сайте.

ДОСЬЕ

Олеся РЫХЛЮК

Мастер спорта Украины

Диагональная

Родилась 11 декабря 1987 года в Киеве.

Воспитанница киевского волейбола (первые тренеры - Борис Пеккер-Белаковский, Инна Борта).

Команды: «Джинестра» (Одесса) - 2001-2010, «Перуджа» (Италия) - 2010-2011, «Бешикташ» (Стамбул, Турция) - январь-апрель 2011; «IBK Altos» (Сеул, Юж.Корея) - 2011-2013, «Волеро» (Цюрих, Щвейцария) - 2013-2017; «Бешикташ» - 2017-...

Чемпион Украины 2003, 2004гг.

Серебряный призер чемпионата Украины 2005, 2007, 2008, 2010гг.

Обладатель Кубка Украины 2003 года.

Финалист Кубка Украины 2008 года.

Чемпион Южной Кореи 2013 года.

Чемпион Швейцарии 2014, 2015, 2016, 2017гг.

Обладатель Кубка Швейцарии 2014, 2015, 2016, 2017гг.

Обладатель Суперкубка Швейцарии 2016, 2017гг.

Бронзовый призер клубного чемпионата мира 2015, 2017гг.

Самый результативный игрок клубного чемпионата мира 2015 года.

Лучшая диагональная клубного чемпионата мира 2015 года.

MVP чемпионата Швейцарии 2014, 2015, 2016гг.

MVP чемпионата Южной Кореи 2013 года.

Лучший атакующий игрока чемпионата Южной Кореи 2013 года.

Участник чемпионата мира среди юниоров 2003 года (6-е место).

Участник чемпионата Европы среди юниоров 2004 года (5-е место).

Лучшая нападающая чемпионата Европы среди юниоров 2004 года.