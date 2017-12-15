Локомотив взял очередные три очка и остается лидером

В пятницу продолжились игры 6-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужчин. В Харькове местный «Локомотив» принимал черниговский «Буревестник-ШВСМ» и добился победы со счетом 3:0.
Все три партии прошли под диктовку железнодорожников и завершились в их пользу. Теперь в активе «Локомотива» стало 29 очков и он продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.
А вот хмельницкий «Новатор», который перед этим туром отставал от харьковчан на три очка, на своей площадке уступил географическим соседям из ВК МХП-«Винница». Здесь соперники попеременно выиграли по две партии, в результате чего им пришлось выяснять отношения на тай-брейке. В напряженной борьбе удача улыбнулась гостям, победившим 19:17.
Также сегодня состоялись повторные игры 6-го тура во Львове и Виннице. «Барком-Кажаны» взял реванш за вчерашнее поражение у харьковской «Юракадемии» 3:0, а «Сердце Подолья» снова в трех партиях одолел «Днепр».
Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины
Суперлига. 6 тур.
14 декабря. Вторые матчи
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Юракадемия» (Харьков)
3:0 (25:12, 27:25, 25:13)
«Сердце Подолья» (Винница) - «Днепр» (Днепр)
3:0 (25:22, 25:20, 25:20)
Первые матч
«Локомотив» (Харьков) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:0 (25:19, 25:19, 25:22)
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК МХП-«Винница» (Винница)
2:3 (25:20, 20:25, 32:30, 23:25, 17:19)
Ситуация в турнирной таблице сейчас такова:
1. «Локомотив» 11 матчей, 29 очков (10 побед, 1 поражение), соотношение партий 32 - 12
2. «Новатор» 11, 24 (8, 3), 27 - 15
3. «Барком-Кажаны» 12, 22 (7, 5), 28 - 17
4. «Сердце Подолья» 12, 21 (7, 5), 24 - 18
5. ВК «МХП-«Винница» 11, 20 (7, 4), 26 - 18
6. «Юракадемия» 12, 15 (5, 7), 19 - 26
7. «Днепр» 12, 4 (1, 11), 9 - 35
8. «Буревестник-ШВСМ» 11, 3 (1, 10), 8 - 32
В субботу 16 декабря 6-й тур завершится двумя матчами:
«Локомотив» (Харьков) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК МХП-«Винница» (Винница)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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